Este mes de agosto se están cumpliendo 12 años desde que Baron Corbin comenzara su carrera en la lucha libre profesional uniéndose a WWE como Superestrella en desarrollo de NXT después de no haber tenido el éxito esperado en la NFL. No sería realmente hasta 2014 cuando llamara la atención gracias a su apariencia e impulso que recibió a través de luchas squash. Para 2017, ya estaba en el main roster, donde se mantuvo hasta 2023, cuando fue llevado nuevamente a la marca amarilla. La razón fue que estaba quemado, agotado, tras haber sido «Constable Corbin», «King Corbin», «Sad Corbin», «Happy Corbin», «The Mayor Of Jackpot City»… Necesitaba renovarse.

► La segunda vez de Baron Corbin en NXT

Tuvo la oportunidad de trabajar con Gable Steveson, de desafiar a Ilja Dragunov por el Campeonato NXT o de aliarse con Bron Breakker y juntos ganar el Campeonato de Parejas de NXT. Fue una época le hizo recuperar la pasión de sus primeros días como luchador.

«Fue 100% así. Volvió a encender esa pasión que tenía cuando empecé. Cuando estás cerca de esos chicos, no puedes evitarlo. Creo que, al final de mi tiempo en WWE, antes de ir allí, estaba complaciente. Sabes, temía subirme a un avión cada semana e ir a trabajar. Ahora estoy emocionado. Me pregunto, ‘¿Es jueves? ¿Voy a subirme a un avión?’ Estoy preguntando, ‘¿Dónde está el show? ¿Qué estamos haciendo?’ Pero también, porque el universo de WWE está muy animado en este momento. Están emocionados por todo. Me están animando, lo cual es una locura. Nunca pensé que en mi vida vería eso«, le dice Baron Corbin a Love Wrestling.

