Baron Corbin: «NXT es la tercera marca de WWE»

Hubo una época -cuando luchaban Adam Cole, Johnny Gargano, Andrade, Aleister Black, Ricochet…- en que NXT parecía estar convirtiéndose en la tercera marca de WWE.

Pero entonces Vince McMahon hizo a un lado a Triple H, puso fin a la contratación de luchadores independientes, impulsó la búsqueda de atletas universitarios (y de otros deportes) para dar a luz a NXT 2.0 y todo terminó.

No mucho tiempo después, esta etapa también terminó, pero nunca se volvió a la anterior; la búsqueda de nuevo talento sigue siendo la misma, por ejempo, a través del programa NIL (Next In Line).

¿Ha vuelto a ser un territorio de desarrollo con todas las de la ley? ¿O sería una mezcla de territorio y marca? Baron Corbin comparte su opinión en Notsam Wrestling.

► NXT, ¿la tercera marca de WWE?

«Creo que NXT está haciendo un trabajo increíble. Lo que Shawn, Baldo y todos esos entrenadores están haciendo es especial porque están escuchando a los talentos, están apoyándolos, preguntando cómo quieren hacer las cosas. ¿Cómo se sienten al respecto? Porque así es como la gente realmente se involucra por sí misma. Luego hay algunos chicos, diferentes personas en esa lista que realmente quieren tener éxito, quieren aprender y quieren escuchar. Así que cuando alguien como yo o Seth entra al edificio, o Becky, están haciendo preguntas. Randy estaba allí, entrenando, Taker estaba allí. La gente hace preguntas genuinas.

«Luego hay algunos chicos, cuando estás trayendo a estos atletas de todas partes, de la universidad, son atletas de alto perfil, pueden entrar pensando que ya la tienen hecha. He conocido a algunos así, te hacen una pregunta y puedes notar que no les importa la respuesta o lo que estás diciendo. Van a hacerlo a su manera, solo están intentando jugar el juego. Pero he estado aquí el tiempo suficiente como para saberlo, y no soy tonto».

«Obtener una filosofía diferente de uno de los más grandes de todos los tiempos (Shawn Michaels), si no el más grande de todos los tiempos, tener la oportunidad de estar cerca de él, no solo para preguntarle cosas, sino para sentir su entusiasmo. Que me motive antes de salir a hacer ese discurso, te pone en este modo en el que piensas, tío, eso es Shawn Michaels diciendo, ‘Ve a por ello. Toma lo que es tuyo’. Él cree en todo lo que hago. Su entusiasmo por el espectáculo, por la gente en el espectáculo, por la creatividad detrás del espectáculo y su pasión por hacer ese espectáculo. Siempre decimos que ya no es solo un sistema de desarrollo, sino una tercera marca. Hace unos meses, atrajo a un millón de espectadores con Becky. Ha llevado el espectáculo a otro nivel, y es gracias a Shawn y a los chicos que lo respaldan y a los entrenadores en el PC».