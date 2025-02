El reconocido luchador Baron Corbin, que ahora compite bajo su nombre real de Tom Pestock, por fin ha roto el silencio en torno a su despido de WWE, luego de que la compañía decidiera no extender su contrato, ni hacerle una nueva oferta de renovación.

El contrato de Corbin con WWE venció el 31 de diciembre de 2024, y desde entonces, es agente libre. Lo cierto es que Corbin apareció en Busted Open Radio de Sirius XM recientemente, y por fin habló acerca de cómo se sintió cuando le dieron la noticia de que no iba a seguir en WWE. Estas fueron sus declaraciones:

► Baron Corbin habla de su sorpresiva salida de WWE

«El impacto de dejar WWE se desvaneció rápidamente. Siempre fui inteligente con mi dinero, así que no entré en pánico pensando ‘Oh no, ¿cómo voy a pagar mis cuentas?’. Fue más bien como que de inmediato hice clic y dije… Creo que fue en noviembre cuando me dijeron ‘Oye, no vamos a renovar’, y mi reacción fue ‘Está bien, sigamos adelante. Próximo paso. Veamos qué sigue’.

«Y desde entonces he estado tratando de crear otras cosas, ya sea en el mundo de la gastronomía. Quiero incursionar en el cine de terror. Quiero hacer cosas divertidas con eso. Así que desde el principio estuve emocionado. No tuve ese pánico.

«Admito que mi salida de WWE dolió, en especial porque pasé tantos años entregado a la empresa, incluso acortando vacaciones o sacrificando tiempo con mi familia para ayudar a WWE cuando me necesitaban.

«Siempre fui un hombre de la empresa y los puse a ellos primero. Y luego, recibir una llamada de Recursos Humanos diciendo ‘No vamos a seguir adelante’… Creo que me habría dolido menos si Hunter me hubiera llamado y me hubiera dicho ‘Oye, hermano… esto es lo que pasa’ o algo así. Pero, de nuevo, no creo que él haya tenido tanto que ver en la decisión. No lo sé, creo que ese fue mi problema».