Baron Corbin intentó imitar a The Rock en WWE Live

The Rock ha influenciado a incontables luchadores a perseguir su sueño de convertirse en Superestrellas de la WWE, como estará haciendo también desde que es una estrella de Hollywood. O desde que es un exitoso empresario. La Roca es alguien que triunfa allá donde va. Y veremos si también adónde vuelve, pues muchos esperan que en este 2023 regrese a los encordados. Unas horas atrás confirmamos que el retorno de Vince McMahon a la compañía luchística no afectará de ninguna manera a que él vuelva también.

“Lo básico es que Dwayne Johnson hará lo que tenga tiempo para hacer. Si tiene tiempo, lo de Vince no tendrá ningún impacto. Lo hará si siente que puede hacerlo bien y tiene tiempo para entrenar para ello. Que no puede debido a la XFL (…)”.

Y si vuelve veremos con quien se ve las caras. ¿Baron Corbin podría ser una opción? Probablemente nadie lo querría pero, ¿por qué no iba a serlo? Si fue buena opción, al menos para algunas personas dentro de la WWE, para ser el último oponente de Kurt Angle… Pero eso lo dejamos para otro momento. Mientras, continuamos hablando de ambos para ver a Corbin intentando aplicar el People’s Elbow de The Rock a Dolph Ziggler durante su mano a mano en el reciente house show celebrado en Corbin, Kentucky:

How would you rate Baron Corbin trying out The Rock's People's Elbow at a #WWE live event? pic.twitter.com/1y11Myoqi0

— Ringside News (@ringsidenews_) January 16, 2023