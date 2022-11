«(…) Estos muchachos llegan y eso es parte de su historia. Le están dando esperanza a la gente que se sienta en la audiencia y dice: ‘Ah, quiero ser Johnny Gargano’. ¿Cuántos niños pequeños ven eso? Porque no tienen metas, no tienen sueños, y quieren ver a un tipo así y dicen: ‘Oh, hombre, si este pequeño o Kevin Owens, este tipo, me identifico con él. Somos similares, hacemos las mismas cosas, nos gustan las mismas cosas. Puedo convertirme en una Superestrella de la WWE’. No, no puedes (…)«. Así criticaba recientemente Baron Corbin a quienes presumen de ser o haber sido luchadores independientes.

► «Gargano y Owens envenenan el negocio»

No contento con aquel ataque tanto a sus compañeros de vestidor como a muchos otros, el ahora pupilo de JBL hizo una declaración similar en su reciente entrevista en After the Bell with Corey Graves. Él considera que de lo que de verdad se puede presumir es de haber sido contratado por WWE sin tener que haber pasado por el circuito antes como es su caso.

«No quiero ver a estos llamados fanáticos que se meten en el negocio, salen en televisión y se suben a nuestros cuadriláteros. Creo que eso ha envenenado lo que hacemos. Cuando empezaste a permitir que los fanáticos entraran a nuestro ring, envenenó la santidad de lo que hacemos. Quiero decir, cuando hablas de un Johnny Gargano, hablas de un Kevin Owens, todos estos muchachos, todo lo que siempre quisieron hacer desde el primer día fue ser una Superestrella de la WWE porque son los fanáticos más grandes del mundo. No se trata de quién es el mayor fanático, se trata de quién es el mejor competidor”.

¿Qué os parecen las palabras de Baron Corbin?