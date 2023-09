Baron Corbin expresó su descontento hacia WWE por esta razón

Baron Corbin se abrió camino hacia el elenco principal. Reconstruyó su personaje una y otra vez, pero algo que nunca cambió fue su remate, el End of Days, que lo sigue utilizando hast ael día de hoy, y que siempre lo ha sacado de apuros, ya que es una maniobra de la que casi nadie sobrevive un conteo de tres. De hecho, solo Drew mcIntyre pudo resistirlo durante el combate que ambos tuvieron en WrestleMania el año pasado.

► Baron Corbin molesto porque «sobrevivieron» a su End of Days

Sean Ross Sapp señaló que Fightful habló con Baron Corbin, y este le reveló que había expresado su descontento cuando alguien finalmente pudo resistir a su devastador remate, el «End of Days».

«Fightful le preguntó al ex campeón de los Estados Unidos WWE, Baron Corbin, sobre su opinión sobre el hecho de que Drew McIntyre sobreviviera a su remate «End of Days». Baron nos dijo que no participó en la decisión y que fue algo con lo que luchó durante mucho tiempo. Corbin agregó que había hecho todo lo que la compañía le había pedido y había seguido la línea, incluso ser personajes que otros habrían tenido dificultades para ser. Corbin dijo que nunca ha sido Campeón Mundial, pero ha estado en la escena del título mundial al tener luchas contra Seth Rollins y Roman Reigns.

Corbin le diría a Fightful que ha evolucionado en la empresa durante los últimos ocho o nueve años. Dijo que ese remate era lo único que tenía. Baron dijo que Cena, Reigns, Rollins y Kurt Angle fueron incapaces de resistir su “End of Days”. Corbin dijo que cuando llegó WrestleMania, le dijeron que estaba sucediendo. Corbin dijo que expresó su descontento con la decisión. Corbin le diría a Fightful Select que no estaba emocionado con eso y que no era su decisión, pero lo hicieron y se acabó.

Baron Corbin está en NXT, donde actualmente se está reinventando, y va encaminado hacia un gran combate contra Bron Breakker en NXT No Mercy.