Baron Corbin explica qué salió mal con JBL en WWE

JBL tomó a Baron Corbin bajo su ala en WWE en octubre de 2022. El miembro del Salón de la Fama promovió a su nuevo pupilo como el «Modern Day Wrestling God» en una suerte de continuación de su antiguo personaje. Esta asociación buscaba darle un nuevo impulso a al «Lone Wolf», presentándolo como una figura dominante y con el respaldo de una leyenda. Sin embargo, la alianza no tuvo el impacto esperado y terminó discretamente a inicios de 2023.

JBL announces Baron Corbin is officially on Raw 👀 (via @WWE)pic.twitter.com/VxtfVjNVPQ — B/R Wrestling (@BRWrestling) October 18, 2022

► ¿Qué salió mal?

Estando ahora fuera de la compañía, le preguntaron a Corbin qué piensa que pudo salir mal en Sports Illustrated:

«No puedo identificar exactamente por qué no funcionó. Creo que tanto el público, como John y yo, esperábamos más de eso. Yo quería que [JBL] pudiera destrozar a algunos en el ring, pero era un proceso de que volviera a luchar y empezara a hacer eso. Se convirtió más en un portavoz para mí en la introducción, donde se encargaba de entusiasmar al público. Pero creo que todos esperábamos un poco más de eso, y simplemente no conectó. Asumo la culpa por ello, estoy feliz de hacerlo porque JBL es uno de los más grandes de todos los tiempos, y a veces las cosas simplemente no funcionan. Es lo que es.»

En septiembre, JBL comentaba sobre las apariciones que ha estado haciendo en la lucha libre:

«Espero hacer algo. Mencionaste a Baron Corbin, y me siento mal porque, si vas a culpar a alguien, cúlpame a mí. Soy el viejo. No quiero que esa sea mi última memoria de la lucha libre. Si mi último recuerdo fuera Rey Mysterio y esos 23 segundos, así es como habría querido retirarme. Los Von Erichs iban a ser incluidos en el Salón de la Fama, fue en Texas. Fue una despedida perfecta. Luego, volví y no funcionó. No quiero que eso sea lo último. No sé qué voy a hacer. Tengo algunas ideas, pero espero que esa no sea la despedida final».