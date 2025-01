Baron Corbin es oficialmente agente libre

A inicios del mes de noviembre, supo que la relación Baron Corbin con la WWE llegó a su fin después de más de una década con la empresa. Durante su paso por la compañía, mostró ser un tipo versátil que desempeñó de buena maera algunos papeles a lo largo del tiempo, aunque esto no se hayan traducido en títulos. Como hechos destacados podemos decir que Corbin logró el Campeonato de los Estados Unidos y el Campeonato de Parejas NXT en su último paso por dicha marca, además de ser el hombre que retiró a Kurt Angle tras derrotarlo en WrestleMania 35.

► Baron Corbin probará suerte fuera de WWE

Baron Corbin comienza el 2025 desde cero, convirtiéndose oficialmente en agente libre ahora que su cláusula de 90 días que WWE le había impuesto. El ahora ex WWE, que salió de la compañía en noviembre, hizo el anuncio en su cuenta de Twitter, mencionando que ahora como agente libre dará un nuevo inicio a su carrera, incluso dejando a entender que podría incursionar en actividades fuera de la industria luchística.

“Oficialmente ya no tengo contrato porque no me despidieron. Me dijeron que no iban a extender. Así que si estás haciendo una película de terror, házmelo saber jajajaja. Año nuevo, sin contrato, veamos qué podemos crear”.

Sean Ross Sapp de Fightful había informado anteriormente que Corbin no era elegible para aparecer en otro lugar hasta que la cláusula de noventa días de no competición terminara, lo cual sucedió ahora. Esto explica el hecho de que, pese a que su salida fue anunciada en noviembre, no haya podido aparecer en otra empresa, ya que incluso se especulaba sobre una posible aparición en AEW, IMPACT o NJPW. De hecho, se conoció que estuvo tras bastidores en el reciente PPV de AEW, Worlds End 2024.