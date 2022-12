El entrenador en jefe de City Kickboxing, Eugene Bareman, no duda de que Israel Adesanya pueda vengar su derrota ante el campeón de peso mediano de UFC Alex Pereira .

Adesanya (23-2 MMA, 12-2 UFC) perdió su título ante Pereira (7-1 MMA, 4-0 UFC) cuando fue detenido en el round 5 de su cabeza de cartel de UFC 281 el mes pasado. Adesanya estaba arriba 3-1 en las tarjetas de puntuación de los jueces, pero Pereira se recuperó para acabar con él por nocaut técnico en el quinto.

A Bareman, el Entrenador del Año en los Premios Mundiales de MMA 2022, le gusta lo que vio de su alumno estrella y piensa que con un par de cambios, Adesanya puede levantar la mano.

“Estamos tranquilamente confiados. Tienes que entender, estábamos ganando esa pelea con relativa comodidad. Sentimos que estábamos tomando las rondas. Pero no lo suficientemente cómodo: cuando luchas contra alguien así, cuyo plan de juego parece ser, no es un tipo que construye su plan de juego en torno a la acumulación de daño.

“Es un tipo que construye su plan de juego en torno a desgastarse mentalmente y tratar de conseguir un gran golpe. Y se siente cómodo dando rounds y luego sin entrar en pánico, porque regala rounds, y es parte de un panorama más amplio para él, configurando lo que finalmente está buscando. Y con algunos ajustes, podemos hacer algunos cambios allí y aprovechar muchas cosas positivas que sucedieron en esa lucha por nosotros”.

La promotora no ha anunciado qué sigue para Pereira, pero Bareman cree que la revancha de Adesanya es lo que tiene sentido. Aunque Pereira parece tener el número de Adesanya con tres victorias sobre él, incluidas dos en kickboxing, Adesanya se ha desempeñado bien en esas salidas.

Con su historia, Bareman cree que tiene sentido que UFC programe una revancha inmediata. Él piensa que el llamado de Khamzat Chimaev para una oportunidad por el título contra Pereira ni siquiera debería ser considerado.

“No he visto los números en la última pelea, pero estoy seguro de que son muy, muy buenos. Creo que en la división de peso mediano, sigo pensando que es la pelea más grande. Khamzat es una estrella en ascenso, pero literalmente no ha hecho nada en el peso mediano. Así que no se ha establecido. Estás hablando de dos tipos en la parte superior de la cadena alimenticia en términos de su estatus en los deportes de combate. Khamzat es una estrella en ascenso. Como, él es una gran estrella en ascenso. Pero él no está en la posición de estos dos tipos. Esta es la pelea más grande. Khamzat todavía tiene que vencer a la gente en el peso mediano y abrirse camino incluso para pelear contra uno de estos tipos.