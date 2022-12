Bareman: «Chimaev no ha hecho nada en peso mediano»

El entrenador en jefe de Israel Adesanya , Eugene Bareman, cree que es obvio volver a ejecutar el memorable evento principal de UFC 281 entre Adesanya y el nuevo campeón de peso mediano Alex Pereira a continuación, no Pereira contra Khamzat Chimaev .

Adesanya estuvo a minutos de derrotar a su antiguo rival en los deportes de combate en noviembre antes de que Pereira rematara en el quinto round para poner fin al largo reinado de Adesanya. Con todavía muchas preguntas sin respuesta, tanto en la historia de Pereira-Adesanaya como en el futuro de Chimaev en las 185 libras si la estrella invicta sigue ese camino, Bareman confía en que la revancha será la pelea más grande.

“No he visto los números en la última pelea, pero estoy seguro de que son muy, muy buenos. Creo que en la división de peso mediano, sigo pensando que es la pelea más grande«.

“Khamzat es una estrella en ascenso, pero literalmente no ha hecho nada en el peso mediano. Entonces, él no se ha establecido. Estás hablando de dos tipos en la parte superior de la cadena alimenticia en términos de su estatus en los deportes de combate. Khamzat es una estrella en ascenso. Como, él es una gran estrella en ascenso. Pero él no está en la posición de estos dos tipos. Esta es la pelea más grande. Khamzat todavía tiene que vencer a la gente en el peso mediano y abrirse camino incluso para pelear contra uno de estos tipos. Entonces, a menos que la política se haga cargo y el negocio del deporte se haga cargo, y así es esencialmente como llegamos a esta pelea de la que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, sigue siendo la pelea más grande por hacer”.

Adesanya defendió con éxito el título de peso mediano de UFC cinco veces antes de perderlo ante Pereira, quien mejoró a 3-0 en la rivalidad, incluidas dos victorias en el mundo del kickboxing.

Pereira le ofreció una apuesta a Chimaev, así como al ex peso pesado de UFC Brendan Schaub para una pelea potencial en UFC 283 , pero en una pelea de peso semipesado donde cada individuo aportará al menos $50,000 para obras de caridad según el resultado, y la capacidad de Pereira para no ser derribado rápidamente.

Con la alineación de UFC 283 prácticamente asegurada con la adición de una pelea por el título vacante de peso semicompleto de Glover Teixeira vs. Jamahal Hill , Bareman cree que todas las señales deberían apuntar hacia la revancha por el campeonato de Pereira vs. Adesanya, a pesar de que Pereira querría más.

“Al final del día, no es la elección de Alex. Será la elección de Alex cuando haga ‘x’ cantidad de defensas del título y lo haga bien para la compañía y todo eso, entonces se convierte en la elección de Alex. Pero por el momento tenemos un campeón que ha hecho mucho por esta empresa, que ha defendido su título tantas veces. Si quiere una revancha, creo que eso es lo que debería conseguir.

“Estamos tranquilamente confiados. Tienes que entender, estábamos ganando esa pelea con relativa comodidad. Sentimos que estábamos tomando las rondas. Pero no lo suficientemente cómodo: cuando luchas contra alguien así, cuyo plan de juego parece ser, no es un tipo que construye su plan de juego en torno a la acumulación de daño. Es un tipo que construye su plan de juego en torno al desgaste mental y tratando de conseguir un gran golpe. Y se siente cómodo dando rondas y luego sin entrar en pánico, porque regala rondas y es parte de un panorama más amplio para él. Configurando lo que finalmente está buscando. Y con algunos ajustes podemos hacer algunos cambios allí y aprovechar muchas cosas positivas que sucedieron en esa lucha por nosotros”.