Barber busca lastimar a Blanchfield y consolidar su oportunidad titular

Maycee Barber busca una actuación destacada contra Erin Blanchfield en el evento principal del UFC en ESPN 68 del sábado.

Tras estar de baja por problemas de salud desde marzo de 2024, Barber (14-2 MMA, 9-2 UFC) regresa para su primera oportunidad como cabeza de cartel en el UFC Apex (ESPN, ESPN+ ). Se enfrentará a la también contendiente de peso mosca Blanchfield (13-2 MMA, 7-1 UFC) en una pelea a cinco asaltos con mucho en juego por el título.

Barber dijo que cree «absolutamente» que puede destronar a la actual campeona Valentina Shevchenko, y planea realizar un esfuerzo que convenza a todos los demás de lo mismo.

Barber, de 27 años, debutó en el octágono en noviembre de 2018 a los 19 años. Ha crecido en el gran escenario, y aunque no logró su objetivo de convertirse en la campeona más joven de la historia de la UFC, ha cosechado un gran éxito.

Su racha ganadora actual, que se remonta a julio de 2021, incluye a las ex aspirantes al título Katlyn Cerminara y Jessica Eye, y si Barber puede agregar el nombre de Blanchfield, su caso sería más sólido.

Queda por ver si Shevchenko defenderá su título contra Natalia Silva o quizás contra la campeona de peso paja Zhang Weili en una súper pelea. Sin embargo, no se ha anunciado nada y Barber planea cambiar la narrativa.

Sabe que no puede lograrlo simplemente pasando por encima de Blanchfield este fin de semana. Necesita algo más, y Barber no ocultó sus intenciones.

«Mi objetivo en cada pelea es que la gente diga: ‘¡Rayos! ¡De verdad sale a pelear y va a por todas y sale a lastimar a estas chicas!. Creo que eso es lo que me hace peligrosa. No quiero simplemente pelear con estas chicas y ganar. No quiero solo una victoria por decisión. Quiero salir a lastimarlas y asegurarme de que sepan que, cuando terminen una pelea conmigo, no querrán volver a pelear conmigo.

Creo que Erin es una luchadora unidimensional y creo que lo he dejado bien claro. Tiene su grappling y su habilidad para la lucha libre, pero aparte de eso, no creo que sea una gran golpeadora. No es una rematadora ni una luchadora peligrosa. Tiene algunas victorias por sumisión, pero lo que me diferencia de ella es que salgo a lastimarte y a hacerte sangrar. Creo que esa será mi ventaja. No me importa cómo vaya la pelea. Ya sea de pie o en el suelo, voy a liquidar a Erin Blanchfield.