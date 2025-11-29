Bárbaro Cavernario conquista la Leyenda Azul tras una final intensa ante Místico y Soberano Jr.

En una final marcada por alianzas fugaces, ataques contundentes y castigos consecutivos, Bárbaro Cavernario se impuso a Místico y Soberano Jr. para convertirse en el nuevo ganador del torneo Leyenda Azul.

La última instancia del torneo de la Leyenda Azul reunió a tres de los elementos más destacados del CMLL: Bárbaro Cavernario, Místico y Soberano Jr., quienes llegaron con un mismo objetivo, pero con estrategias muy distintas para obtener el cetro. Desde los primeros instantes quedó claro que ninguno de los tres estaba dispuesto a ceder terreno.

Aunque Soberano Jr. y Cavernario amagaron con formar una alianza para limitar el ritmo del Príncipe de Plata y Oro, la sociedad duró apenas unos segundos antes de romperse abruptamente, dejando ver que la batalla sería completamente individual. Los ataques se intensificaron y los tres luchadores desplegaron su repertorio aéreo y de fuerza.

La rivalidad entre Místico y Soberano Jr. volvió a encenderse cuando ambos intercambiaron castigos sin permitir que el otro tomara ventaja. Eventualmente, Soberano y Cavernario retomaron una breve unión para castigar al ídolo del CMLL, quien resintió los embates combinados antes de reaccionar.

Pero la cooperación volvió a romperse casi al instante, pues Cavernario atacó con dureza a Soberano, dejándolo visiblemente lastimado. El joven lagunero decidió salir del ring mientras Cavernario y Místico retomaban el control de la acción, con Soberano interviniendo únicamente para evitar que alguno concretara la victoria.

► Momentos claves

La intensidad creció con ataques consecutivos, vuelos y movimientos de alto impacto que no permitieron identificar un dominador claro. Místico sorprendió con un Spanish Fly sobre Soberano y posteriormente atrapó a Cavernario con la Mística, pero la cuenta no llegó a tres gracias a la intervención de Soberano.

El tramo final fue decisivo: Cavernario dejó fuera de combate a Místico con un vuelo hacia el exterior, mientras Soberano retomó la ofensiva y aplicó una variante de Piledriver sobre el tapatío. Al intentar repetir la maniobra, Cavernario lo atrapó con las piernas y lo impactó de cabeza contra la lona, asegurando la victoria y el prestigioso trofeo de la Leyenda Azul.

► ¿Qué pasará ahora?

Con este triunfo, Bárbaro Cavernario envía un mensaje claro al resto del roster del CMLL: atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y vuelve a posicionarse entre los principales aspirantes a oportunidades estelares. La rivalidad entre Místico y Soberano, que influyó directamente en el resultado, seguramente continuará escalando después de esta final, mientras que el Cavernas se consolida como una de las piezas más fuertes rumbo a los próximos eventos importantes.

Egresado de la FES Aragón UNAM, en Comunicación y Periodismo. Trabajando en medios digitales y periodísticos desde 2006. Cubriendo lucha libre desde 2008 para Mediotiempo hasta 2020, actualmente en Superluchas desde 2020 y en Estadio Deportes desde 2024.

