¿Baraja Brandi Rhodes acompañar a Cody en WWE?

Fue curioso que casi de manera automática, las fuentes que desvelaron la noticia de la vuelta de Cody Rhodes a WWE aclararan que Brandi no seguiría los pasos de «The American Nightmare». Y más de medio año después, sigue siendo así.

Aunque la otrora jefa de marca de AEW no se mantiene alejada de la industria, según recientes declaraciones al podcast Ten Count, descarta por el momento calzarse las botas y ejercer de luchadora sobre los rings de McMahonlandia.

«No voy a decir absolutos, pero diré que, en este momento, no está en mi plan […] Mi prioridad número uno cuando sucedió todo y nos fuimos de AEW, mi prioridad número uno era asegurarme de que el sueño de mi esposo se hiciera realidad […] Tengo otras cosas cocinándose en el mundo no luchístico […] Si tuviera que viajar con mi hija, la alejaría de algunos entornos a los que está acostumbrada. No diré ‘no, no va a suceder’, pero diré en este momento que no es lo primero que tengo en mente».