La Bar Fight de Sheamus vs Jeff Hardy será en SmackDown

Aunque Jeff Hardy retó a Sheamus a una Bar Fight en el PPV The Horror Show at Extreme Rules 2020 hace un par de semanas en WWE SmackDown, no hace mucho se informó que la lucha tal vez no ocurriera en el PPV, y eso acaba de ser confirmado en la más reciente edición televisiva del show de la marca azul.

► Sheamus vs Jeff Hardy aplazan una semana más su encuentro

La lucha, que será una revancha de Backlash 2020, fue confirmada luego de que esta semana Sheamus atacara por sorpresa y a traición a Jeff Hardy. Así lo recapitulamos en nuestra cobertura:

Jeff Hardy es entrevistado dice que a pesar de las provocaciones de Sheamus dice que se liberará de él. Cuando le preguntan la predicción de la lucha por el campeonato intercontinental, luego de meditarlo un rato y decir que le hubiera gustado enfrentarse a Styles, Hardy recibe una patada de Sheamus y es enviado a la lona.

Sheamus le dice que él lo va a curar y lo verá la próxima semana en SmackDown.

Todo parece indicar que esta lucha del 24 de julio bien podría ser la de la redención definitiva de Jeff Hardy, y por ende, la rivalidad se acabaría, pero hay algunos fans que ven posible que Jeff Hardy y Sheamus se vuelvan a enfrentar en SummerSlam 2020, este domingo 23 de agosto. Esperemos que la Bar Fight sea una buena lucha que alegre a los fans.