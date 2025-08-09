Zozaya y Jay Joshua mantuvieron recientemente una rivalidad en RevPro con el trasfondo de la envidia del segundo hacia el primero por el hecho de que este sea considerado la gran estrella emergente de la promotora durante el último año. Y fuera del «kayfabe», sus argumentos podrían considerarse también legítimos.

Joshua, por lo pronto, ya sabe lo que supone portar un título de RevPro, cuando junto a Connor Mills fue monarca de duplas entre diciembre del pasado año y marzo del presente. Pero sin desmerecer su calidad en modo «tag team», el gran valor de Joshua está en su condición de talento individual, con cada vez mejores implicaciones, caso de las mencionadas luchas contra Zozaya (no se pierdan la más reciente hasta ahora, en Live In Coventry).

Sin embargo, Joshua nunca ha disputado un duelo como el anunciado por RevPro para Global Wars UK, la primera noche de su decimotercer aniversario: su rival será Tomohiro Ishii.

Suele decirse que a su debido tiempo, todos nos topamos con la horma de nuestro zapato, y Joshua tendrá su día de suerte ante todo un veterano cuya labor de impulso a jóvenes gladiadores se antoja impagable. Lo hizo con Luke Jacobs y poco después este se convirtió en máximo monarca de RevPro. No me extrañaría que el futuro de Joshua lo lleve por los mismos derroteros.

► XIII Aniversario de RevPro: cartel provisional

Global Wars UK tendrá lugar el 22 de agosto desde el Crystal Palace National Sports Centre de Londres (Inglaterra), y 24 horas después las festividades concluirán con una segunda velada sobre el mismo escenario. He aquí todo lo anunciado para el fin de semana.

