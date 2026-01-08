Para hablar de esta aparente jauja luchística en los años pospandémicos, para entender esta recobrada fiebre por el bello arte del pancracio, resulta esencial poner el foco sobre Europa, territorio donde más se ha hecho palpable, con un circuito ya establecido donde como nunca antes, desde Polonia a España, podemos llevarnos shows a la boca de forma regular. He ahí el sentido de la presumible sección que nos ocupa, donde un servidor hará previa de cinco combates seleccionados entre todo lo que esté en agenda de la lucha libre europea cada semana.

Y la presente viene fuerte, con la celebración de cuatro shows de peso: EVE 143: SHE-1 2026 (9 de enero), APC Anniversary XXII (10 de enero), RevPro Live In Sheffield (11 de enero) y GWF Strike First, Strike Hard (11 de enero).

Molly Spartan vs. Safire Reed, Cuartos de final del torneo SHE-1; EVE 143: SHE-1

[9 de enero, 3 pm ET, Big Penny Social (Londres, Inglaterra), YouTube]

Un año más, EVE presenta su torneo por antonomasia, el SHE-1, y esta vez el premio luce más suculento que en temporadas anteriores, pues la ganadora obtendrá una oportunidad para coronarse máxima campeona de la promotora en Wrestle Queendom VIII el próximo 8 de marzo (Día Internacional de la Mujer), al amparo del Indigo at the O2 de Londres, donde Dann Read y Cía pretenden batir su récord de asistencia y conjuntar así el show femenil con mayor cantidad de público visto en Europa. Y entre lo definido para la justa, que tendrá su cierre en el siguiente show de EVE, Multiverse Rumble (6 de febrero), sobresale el enfrentamiento de cuartos de final que nos ocupa. Obviando su presumible calidad, un simbólico choque pasado vs. futuro de la lucha británica.

Andrade vs. Ricky Sosa vs. Mecca; APC Anniversary XXII

[10 de enero, 1 pm ET, Studio Jenny (Nanterre, Francia), Youtube]

No me parece hiperbólico afirmar que estamos ante uno de los combates más importantes en la historia de APC. Al hecho de la intrínseca popularidad de Andrade y su condición de talento adscrito a AEW, que propiciará que seguidores de la lucha mexicana y al mismo tiempo de la empresa estadounidense puedan descubrir APC, se le añade la facilidad para hacerlo: como ya he comentado en numerosas ocasiones, sus shows se emiten de manera completamente gratuita, sin necesidad de suscripción alguna, a través del canal de YouTube de esta casa afincada en Nanterre. Los estelares de APC suelen brillar, y el formato de Triple Amenaza es idóneo, pues permitirá que no sólo uno, sino dos talentos locales, Sosa y Mecca, causen grata impresión a un número de telespectadores potencialmente muy numeroso.

Kuro (c) vs. Michael Oku por el Campeonato Mundial APC; APC Anniversary XXII

[10 de enero, 1 pm ET, Studio Jenny (Nanterre, Francia), Youtube]

Como ya comenté, no sólo de Andrade vivirá el inminente show de aniversario de APC. Aunque su mediaticidad queda lejos de la del mexicano, Oku es la cara de la lucha libre británica, y recientes implicaciones en AEW y ROH potencian su imagen de «import» de lujo y retador de altura para Kuro. Estos podrían verse las caras bajo los focos de RevPro, pues el francés cada día se prodiga más por allí (habitual escenario de desempeño de Oku), pero hasta ahora sólo se han medido sobre suelo galo, con un único precedente dentro del show que 4th Rope Wrestling produjo en Nanterre el pasado año. Cabe decir que Kuro no ha mostrado todavía todo su potencial en RevPro, y es que para entender por qué se le conoce como «Mr. Hype» hay que verlo en su hábitat natural.

Young Guns (c) vs. Lykos Gym por el Campeonato Británico Indiscutible de Parejas RevPro; RevPro Live In Sheffield

[11 de enero; 10 am ET; Network (Sheffield, Inglaterra); RevPro OnDemand]

Principales representantes junto a Sunshine Machine de la lucha por parejas «made in UK» hoy día, Luke Jacobs, Ethan Allen, Kid Lykos y Kid Lykos II apenas han compartido ring en cuatro ocasiones, y en la última hasta ahora, durante el más reciente show de RevPro (Live In London 103), los cánidos se impusieron de manera limpia a los pistoleros, con suerte para estos de que sus correas no estaban sobre la mesa. Pero ahora, Jacobs y Allen buscarán conservar su trono en lo que podría ser el final de una ostentación antológica, nueve defensas y casi 10 meses después. Si ocupan el estelar del evento y cuentan con mayor margen de minutos, tal vez estemos ante un firme candidato a Lucha de Parejas de 2026. Una pena que en SUPERLUCHAS no tengamos esa categoría concreta dentro de nuestros particulares galardones anuales.

Carlito (c) vs. Ahura por el Campeonato de Berlín GWF; GWF Strike First, Strike Hard

[11 de enero; 12 pm ET; Festsaal Kreuzberg (Berlín, Alemania); YouTube]

Con ya más de 30 años de existencia, GWF es otra empresa que ofrece sus shows sin coste alguno vía YouTube. Si el sábado APC hará lo propio con Anniversary XXII, donde competirá Andrade, el domingo es turno de la casa germana, que se guarda a una figura incluso más popular que el mexicano: Carlito. Aquella insólita conquista titular del pasado octubre, cuando se coronó Campeón de Berlín para oprobio de Fast Time Moodo, tendrá continuidad mediante primera defensa ante Ahura, talento cuyo carisma apunta a colisionar de muy divertida manera con el del «Caribbean Cool». Como la lucha protagonizada por Andrade, aquí se trata de elevar al talento local, sea cual sea la resolución, y el 2026 de Ahura no podía comenzar de mejor manera.