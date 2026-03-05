Para hablar de esta aparente jauja luchística en los años pospandémicos, para entender esta recobrada fiebre por el bello arte del pancracio, resulta esencial poner el foco sobre Europa, territorio donde más se ha hecho palpable, con un circuito ya establecido donde como nunca antes, desde Polonia a España, podemos llevarnos shows a la boca de forma regular. He ahí el sentido de la presumible sección que nos ocupa, donde un servidor hará previa de cinco combates seleccionados entre todo lo que esté en la agenda de la lucha libre europea cada semana.

Y la presente viene fuerte, con la celebración, entre otros, de cuatro eventos: EVE 145: Women Behaving Badly #IWD2026 (6 de marzo), wXw Independent Wrestling Summit (7 de marzo), wXw AMBITION 17 (7 de marzo) e EVE 146: Wrestle Queendom VIII (8 de marzo)

Jamie Hayter vs. Miyu Yamashita; EVE 145: Women Behaving Badly #IWD2026

[6 de marzo; 3:00 pm ET; Big Penny Social (Londres, Inglaterra); en directo a través del canal de YouTube de EVE (bajo suscripción CHAMPION: LIVE + OnDemand o un nivel superior)]

El grueso de las miradas que se depositarán este fin de semana sobre EVE responden a la celebración de Wrestle Queendom VIII. Sin embargo, los fans de la lucha libre no deberían pasar por alto la suerte de previa que ha conjuntado la empresa con Women Behaving Badly, cuyo cartel, si bien es más compacto, resulta igual de atractivo por entre otros puntos, el duelo que nos ocupa, inédito, entre lo mejor de Occidente y lo mejor de Oriente, en representación de AEW y TJPW, respectivamente. Grata noticia para quienes echamos de menos la mejor versión de Hayter; véase, la individual, no la actual que muestra en la casa Élite como mitad de las Brawling Birds. Y 48 horas después, recuerden, Hayter y Yamashita volverán a encontrarse (presumiblemente) dentro del combate «Sudden Death 16».

Jay Joshua vs. Joe Lando; wXw Independent Wrestling Summit

[7 de marzo; 6:00 am ET; Turbinenhalle 1 (Oberhausen, Alemania); en directo vía canal de YouTube de wXw (bajo suscripción de pago), vía IndependentWrestling.tv y vía TrillerTV]

Una pena que la hora poco acompañe a este interesante evento donde convergerán representantes de varias «indies» (no sólo europeas) como parte del «16 Carat Gold Weekend». Allí, RevPro se ha reservado el encuentro estrella, con Joshua, Campeón Británico Indiscutible de Peso Completo, yendo contra Lando, Campeón Británico Indiscutible de Peso Crucero, en un emparejamiento que nunca habíamos visto antes, y no porque Andy Quildan y Cía gusten de marcar distancia precisamente entre luchadores de distinto tonelaje. Las espadas podrían estar por todo lo alto de haberse añadido algún oro, aunque al fin y al cabo, un 1 vs. 1 libre de aditivos, cual encuentro de exhibición, casa con la imagen de «cumbre» luchística que pretende transmitir dicha cita, asegurando asimismo un resultado claro.

Kanji vs. Chihiro Hashimoto; wXw AMBITION 17

[7 de marzo; 9:00 am ET; Turbinenhalle 1 (Oberhausen, Alemania); en directo vía canal de YouTube de wXw (bajo suscripción de pago), vía IndependentWrestling.tv y vía TrillerTV]

Personalmente, mi lucha más esperada de la semana y diría que del mes desde que se anunciara para AMBITION, cita carente este año de su formato de torneo, quedando reducida a nueve duelos «autoconclusivos», en una suerte de equivalente europeo al Josh Barnett‘s Bloodsport. Poco importa, la verdad, cuando se mantiene el estilo «shoot» característico, terreno en el que Hashimoto ha demostrado moverse con soltura bajo las reglas UWF en GLEAT. Y aunque Kanji sea menos ducha en tales lides, su depurada técnica y la intensidad con la que dota a cada movimiento la hacen oponente perfecta para Hashimoto. Insólito que este vaya a suponer uno de sus primeros combates con una gladiadora nipona, pues Kanji y el joshi puroresu son elementos que deberían ir de la mano desde hace tiempo.

Safire Reed vs. AZM; EVE 146: Wrestle Queendom VIII

[8 de marzo; 10:00 am ET; indigo at The O2 (Londres, Inglaterra); en directo a través del canal de YouTube de EVE (bajo suscripción CHAMPION: LIVE + OnDemand o un nivel superior)]

«Banger Alert» sólo dispone un total de cinco puntos en mención, pero si una semana merecía ampliar el cupo era la presente. Porque el encuentro que tenemos aquí cuenta con un prolegómeno no menos atractivo en Women Behaving Badly, donde Reed se unirá a Syuri para ir contra AZM y Alex Windsor, que en otras circunstancias habría pasado el corte de elegidos. Servidor, en cualquier caso, prefiere ver cómo «The Radioactive One» y «The High Speed Superstar» colisionan individualmente y seguro buscan robarse Wrestle Queendom VIII partiendo como tapadas, sin constituir el emparejamiento más notorio del cartel. Especial oportunidad, sobre todo, para Reed, cuya lucha con Mercedes Moné el pasado verano no pareció concederle el impulso mediático esperado. Egoístamente, intuyo, la escena británica suspiraría aliviada.

Syuri (c) vs. Alex Windsor por el Campeonato Femenil NJPW STRONG; EVE 146: Wrestle Queendom VIII

[8 de marzo; 10:00 am ET; indigo at The O2 (Londres, Inglaterra); en directo a través del canal de YouTube de EVE (bajo suscripción CHAMPION: LIVE + OnDemand o un nivel superior)]

El único emparejamiento ya visto antes de los seleccionados esta semana merece su hueco, precisamente, por las expectativas que genera como continuación de una fantástica primera parte, en EVE 135: Hit Me Baby One More Time, donde Syuri retuvo el Campeonato Femenil IWGP. Dije entonces que Windsor estaba ante el combate de su vida, y aunque a posteriori la inglesa compitió en Forbidden Door o derrocó a Mercedes Moné por el máximo oro de RevPro bajo los focos de AEW, el significado de una victoria en la mayor función de lucha libre femenil que haya conocido Europa, para de paso resarcirse de aquella derrota y hacerse con una presea adscrita a New Japan, se sentiría muy especial. Por todo lo expuesto, el auténtico «main event» de Wrestle Queendom VIII.