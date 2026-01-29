Para hablar de esta aparente jauja luchística en los años pospandémicos, para entender esta recobrada fiebre por el bello arte del pancracio, resulta esencial poner el foco sobre Europa, territorio donde más se ha hecho palpable, con un circuito ya establecido donde como nunca antes, desde Polonia a España, podemos llevarnos shows a la boca de forma regular. He ahí el sentido de la presumible sección que nos ocupa, donde un servidor hará previa de cinco combates seleccionados entre todo lo que esté en la agenda de la lucha libre europea cada semana.

Y la presente viene fuerte, con la celebración, entre otros, de tres shows: SAJ Evil Eye (31 de enero), APC Revolution (31 de enero) y RevPro Live In London 104 (1 de febrero).

Irene vs. Kanji, primera ronda del Super Strong Style 16; SAJ Evil Eye

[31 de enero; 12 pm ET; Magnete (Milán, Italia); Vimeo On Demand]

Como ya informamos, este año el Super Strong Style 16 de PROGRESS Wrestling contará por primera vez con versión femenil. Y como también dimos cuenta, varios de sus combates (femeniles y varoniles) de primera ronda se disputarán fuera de los focos de PROGRESS, hasta la celebración ya propiamente dicha del torneo los días 4 y 5 de mayo. En tal contexto, Squash A Jobber Wrestling (SAJ), desde Milán, es una de las promotoras asociadas y su evento Evil Eye (denominado así en honor a la implicación de Tetsuya Naito), una cita muy interesante por todo lo expuesto y en concreto, por el duelo adscrito al SSS16 que presentará, donde Kanji, la mejor luchadora británica hoy día, se medirá a Irene, toda una figura de la escena local ante probablemente, el encuentro de su vida.

Merak y Spike Trivet vs. Ryusei y Ángel Reyes, SAJ Evil Eye

[31 de enero; 12 pm ET; Magnete (Milán, Italia); Vimeo On Demand]

Y Naito no acudirá solo a Milán. Además de su implicación en forma de lucha de tercias, dos jóvenes integrantes de Los Tranquilos de Japón tendrán hueco dentro del cartel de Evil Eye con combate propio. Ángel Reyes, —quien recientemente ha desatado rumores sobre su futuro al despedirse de Resist Pro Wrestling dejando vacante el Campeonato de RAGE—, también se estrenará sobre suelo italiano y lo hará junto a Ryusei (hijo del veterano Zumbido), quien fue presentado por el propio Naito durante NOAH The New Year 2026 y tendrá su debut profesional bajo los focos de SAJ. Todo, con Spike Trivet y el talento local Merak como rivales. Cuando en años venideros Reyes y Ryusei sean figuras de la lucha, SAJ podrá presumir de haberles servido de escenario en sus inicios.

JGU vs. Kuro, APC Revolution

[31 de enero; 11 am ET; Studio Jenny (Nanterre, Francia); YouTube]

La primera campeona en la historia de APC contra el gran campeón actual de la promotora y de toda la escena francesa. No hacía falta más para vender el combate, anunciado durante el reciente show de aniversario de APC. Pero aún así, esta ha querido dotarlo de una interesante narrativa. Cuando todo apuntaba a un duelo entre técnicos criados al amparo de la escuela de APC, en el epílogo de dicho Anniversary XXII, Kuro dio la espalda a Ricky Sosa y Mecca, protagonizando un chocante «heel turn» en pos de, según sus propias palabras, recordarles a todos el orden de las cosas… incluida JGU. Me reitero al proclamar que las luchas intergénero deberían hacerse habituales en todos los escenarios, pues una historia así no podría contarse sin tal normalización.

Jay Joshua (c) vs. TK Cooper por el Campeonato Británico Indiscutible de Peso Completo RevPro, RevPro Live In London 104

[1 de febrero; 11:30 am ET; Porchester Hall (Londres, Inglaterra); RevPro OnDemand]

El reinado por ahora de Jay Joshua no está resultando todo lo brillante que se esperaba, tras su polémica victoria contra Michael Oku en Live In London 103 y el protagonismo concedido a Connor Mills, con el que ha hecho dupla en los dos últimos shows. Afortunadamente, el domingo Joshua volvéra a lucir como un talento individual y no de «tag team» (sin que yo tenga nada en contra de los «tag teams»). O este debería ser el objetivo de su tercera defensa, ante un TK Cooper que quiso lanzar su carta dentro del sombrero durante el epílogo de Uprising el pasado mes, ganándose a 1 Called Manders como enemigo. ¿Veremos. por cierto, al «cowboy» inmiscuirse? En cualquier caso, cabe esperar un buen duelo de cabezazos de todos los colores, considerando los precedentes entre ellos acompañados de sus respectivos socios.

Young Guns (c) vs. Lykos Gym por el Campeonato Británico Indiscutible de Parejas RevPro, RevPro Live In London 104

[1 de febrero; 11:30 am ET; Porchester Hall (Londres, Inglaterra); RevPro OnDemand]

El deber obliga: esta concreción se antoja un tanto sacada de la manga. Dos semanas atrás, en Live In Sheffield 23, Young Guns vencieron de manera contante y sonante, sin paliativos, a Lykos Gym, resarciéndose de la derrota no titular el domingo anterior en Live In London 103. Según la narrativa expuesta, nada apuntaba a una continuidad de las hostialidades, cuando en las postrimerías el foco se puso de nuevo sobre las tensiones que afrontan los aspirantes, con Liam Slater como potencial vehículo catalizador. Pero bueno, ¿quién podría rechazar un tercer encuentro, vista la calidad de sus precedentes, que además contará con el intríngulis de que un nuevo fracaso de los Lykos los vetaría de volver a competir por los preciados oros? Bienvenidas sean las revanchas.