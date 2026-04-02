Para hablar de esta aparente jauja luchística en los años pospandémicos, para entender esta recobrada fiebre por el bello arte del pancracio, resulta esencial poner el foco sobre Europa, territorio donde más se ha hecho palpable, con un circuito ya establecido donde como nunca antes, desde Polonia a España, podemos llevarnos shows a la boca de forma regular. He ahí el sentido de la presumible sección que nos ocupa, donde un servidor hará previa de cinco combates seleccionados entre todo lo que esté en la agenda de la lucha libre europea cada semana.

Y la presente viene fuerte, con la celebración, entre otros, de tres eventos: ATTACK! Pro Wrestling Under The Bridge (3 de abril), La Bagarre Dans Ta Face 2026 (4 de abril) y RevPro Live In London 106 (5 de abril).

Dani Luna (c) vs. Thomas Shire por el Campeonato ATTACK!; ATTACK! Under The Bridge

[3 de abril; 2:00 pm ET; Arches London Bridge (Londres, Inglaterra); en directo vía canal de YouTube de ATTACK! Pro Wrestling bajo suscripción de pago y a posteriori de la celebración del show en DEFEND on Demand y en el Patreon de la empresa]

Ha sido uno de los nombres propios de la semana. Como ya informamos, Dani Luna dejó de tener contrato con TNA, y mientras surgen rumores de un futuro inminente en AEW, la inglesa vuelve a donde siempre más ha brillado, la escena independiente. El pasado 21 de marzo, Luna estelarizó el show de aniversario de ATTACK!, sobreviviendo a Kanji para derrocarla y convertirse por primera vez en monarca de su promotora predilecta. Pero el retador inaugural no se lo pondrá fácil. Thomas Shire, junto a 1 Called Manders, también ha hecho de Europa su segunda casa y busca confirmar que es algo más que la mitad de Cowboy Way con un campeonato en el viejo continente. Los duelos intergénero ya se han convertido en un clásico de ATTACK! y aquí podríamos tener uno de los mejores del año.

Greedy Souls (c) vs. Hyperactive por el Campeonato de Parejas ATTACK!; ATTACK! Under The Bridge

[3 de abril; 2:00 pm ET; Arches London Bridge (Londres, Inglaterra); en directo vía canal de YouTube de ATTACK! Pro Wrestling bajo suscripción de pago y a posteriori de la celebración del show en DEFEND on Demand y en el Patreon de la empresa]

Otro muy interesante cartel ha armado ATTACK! para su nueva cita, con más protagonismo de las gladiadoras aparte de Dani Luna. Y es que Safire Reed y Anita Vaughan, componentes de Hyperactive, se estrenarán en la empresa como equipo. Actuales monarcas de parejas en Hustle Wrestling, su propósito, más allá de campeonatos, pasa por impulsar una escena «tag team» femenil en las islas británicas, y ya que a nadie amarga un dulce, hacerse con uno de los oros más importantes del circuito ayudaría, a costa de Brendan White y Danny Jones, quienes afrontan su primera defensa, tras proclamarse campeones en el show de aniversario de ATTACK! La dinamicidad y el carisma de Hyperactive unidos al estilo clásico y rudo de Greedy Souls prometen dejarnos el presumible «show stealer» de la velada.

Skaar (c) vs. Jacob Vadocq por el Campeonato Roi De La Bagarre, La Bagarre Dans Ta Face 2026

[4 de abril; 2:00 pm ET; Salle de la Forge (Plouvien, Francia); a posteriori de la celebración del show en el canal de YouTube de La Bagarre]

La Bagarre, fundada en 2022, es uno de los últimos añadidos a la lista de promotoras con las que entender el estado actual de la escena más pujante hoy día en Europa; o diría que en el mundo. Y ciertamente, ese espíritu camp por el que viene haciéndose un nombre La Bagarre impregna el combate que nos ocupa. Skaar se ha posicionado como el gran campeón rudo de la empresa, arropado por sus colegas de Big Bang (y Charles Larnac’h, presidente de La Bagarre), con una ostentación que ya supera los cuatro meses. Pero fricciones entre sus integrantes arrojan cierta bruma sobre el compromiso del serbio, quien irá contra el gran consentido del público, Jacob Vadocq, luchador que hace tiempo demostró ser algo más que un «gimmick» curioso. El maniqueísmo en la lucha libre, mucho mejor cuando no se toma tan en serio.

Trent Seven vs. Michael Oku, cuartos de final del torneo Revolution Road; RevPro Live In London 106

[5 de abril; 11:30 am ET; Porchester Hall (Londres, Inglaterra); en directo vía RevPro OnDemand]

Este año, el torneo que concreta retador al Campeonato Británico Indiscutible de Peso Completo RevPro en Revolution Rumble (17 de mayo) toma una envergadura de proporciones inéditas, con 16 participantes, de los cuales sólo quedan ahora seis en liza: JJ Gale, TK Cooper (ya semifinalistas), Ricky Knight Jr., Connor Mills, Trent Seven y Michael Oku. Estos últimos, estandartes de la lucha libre británica, vuelven a verse las caras, cuando curiosamente, considerando el bagaje de ambos, sólo lo han hecho en dos ocasiones. La primera, con Oku reteniendo el máximo cetro de RevPro en el decimoprimer aniversario de la empresa. Y la segunda, enmarcada en otro torneo, el Super Strong Style 16 de PROGRESS, el pasado año, donde también se impuso Oku. «Third time’s a charm», que dirá Seven.

Ricky Knight Jr. vs. Connor Mills, cuartos de final del torneo Revolution Road; RevPro Live In London 106

[5 de abril; 11:30 am ET; Porchester Hall (Londres, Inglaterra); en directo vía RevPro OnDemand]

Y el último semifinalista del «Revolution Road Tournament» se decidirá con un emparejamiento aún menos quemado que el anterior: RKJ y Mills sólo se han medido en mano a mano una vez, durante el debut de RevPro sobre España, donde Knight salió con el brazo en alto. Curiosamente, entonces, al darse la victoria de RKJ de manera poco rotunda, tras sorprender a Mills vía Jacknife pin, ambos acabaron enzarzados en una golpiza, trazando un aparente «angle» que nunca tuvo continuidad. Así que dos años después, de algún modo, este torneo sirve para retomar tales «hostialidades». Interesante cruce de estatus aquí. Mientras RKJ busca ganar por tercera vez la gran corona de RevPro, Mills tiene la motivación extra de poder conquistarla por primera vez deshaciéndose de Michael Oku, su gran rival, en semifinales o la final.