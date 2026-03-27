Para hablar de esta aparente jauja luchística en los años pospandémicos, para entender esta recobrada fiebre por el bello arte del pancracio, resulta esencial poner el foco sobre Europa, territorio donde más se ha hecho palpable, con un circuito ya establecido donde como nunca antes, desde Polonia a España, podemos llevarnos shows a la boca de forma regular. He ahí el sentido de la presumible sección que nos ocupa, donde un servidor hará previa de cinco combates seleccionados entre todo lo que esté en la agenda de la lucha libre europea cada semana.

Y la presente viene fuerte, con la celebración, entre otros, de cuatro eventos: wXw 16 Carat Gold Revenge (28 de marzo), OTT Super Showdown (28 de marzo), PROGRESS Chapter 192: Cause & Effect (29 de marzo) y PTW More Mone, More Problems (29 de marzo).

Planet Gojirah (c) vs. Cowboy Way por el Campeonato Mundial de Parejas wXw, wXw 16 Carat Gold Revenge

[28 de marzo; 1:00 pm ET; Batschkapp (Frankfurt, Alemania); en directo vía canal de YouTube de wXw (bajo suscripción de pago), vía IndependentWrestling.tv y vía TrillerTV]

Dio para mucho el último fin de semana del 16 Carat Gold. Durante su segunda jornada, Robert Dreissker y Marc Empire saldaron sus diferencias con The Grind, arrebatándoles el título de duplas de wXw en una notable «street fight». Y como gran diferenciador, Robin Christopher Fohrwerk, quien tras perder supuestamente su licencia de mánager y dejar atrás su etapa en High Performer Ltd., toma nuevo rumbo junto a Planet Gojirah. Veremos qué papel desempeña Fohrwerk en esta primera defensa de sus clientes, porque será ante 1 Called Manders y Thomas Shire, que si bien llevan ya un par de años demostrando que juntos resultan igual de peligrosos que por separado, aún tienen pendiente afianzar su alianza mediante la conquista de un campeonato europeo. Esperen aquí premium tag team wrestling de la vieja escuela.

Calum Black (c) vs. TJ Charles por el Campeonato No Limits OTT; OTT Super Showdown

[28 de marzo; 2:00 pm ET; The Barbican Centre (Drogheda, República de Irlanda); a posteriori de la celebración del show en OTT on Demand]

Es una pena que los gladiadores irlandeses ajenos al foco «mainstream» luzcan un tanto ignorados incluso dentro de la propia escena europea. Black, uno de esos talentos que suele sacarte un buen combate bajo casi cualquier circunstancia, suma ya 13 defensas desde que consiguiera el Campeonato No Limits el pasado octubre, tumbando por el camino a Man Like DeReiss, Mecca, Leyton Buzzard… o al propio Charles, quien ahora obtiene una segunda oportunidad para hacerse con la que sería su primera presea de una promotora en activo fuera de España. Tras reinar en Resist y Tyris y seguir impulsando el ascenso de otras casas como Lucha Libre Rebelión, «El Volátil», convertido ya por derecho propio en una leyenda del pancracio español contemporáneo, quiere ser también profeta en su propia tierra.

Diamond Eyes (c) vs. Young Guns por el Campeonato Mundial de Parejas PROGRESS; PROGRESS Chapter 192: Cause & Effect

[29 de marzo; 10:00 am ET; Electric Ballroom (Londres, Inglaterra); en directo vía DEMAND PROGRESS PLUS, Hooked On Wrestling TV y TrillerTV]

Afortunadamente para la salud de la escena británica, RevPro no es el único escenario donde podemos ver competir a Young Guns. El pasado mes, durante Chapter 191, Luke Jacobs e Ethan Allen derrotaron a SAnitY y obtuvieron así una oportunidad por el título de duplas de PROGRESS, oro que años atrás habían acariciado con la punta de los dedos tras caer injustamente ante Lykos Gym en la final de un torneo por determinar nuevos monarcas. Hoy, los mancunianos son unos competidores distintos, aunque ni siquiera se encuentren en su máximo apogeo, y con la vitola de mejor dupla del viejo continente —y rivales de FTR en el próximo aniversario de RevPro— afrontan un reto inédito para ellos: Connor Mills y Nico Angelo. La lucha libre por parejas vive una edad dorada en Europa.

Man Like DeReiss (c) vs. Kid Lykos por el Campeonato Mundial PROGRESS; PROGRESS Chapter 192: Cause & Effect

[29 de marzo; 10:00 am ET; Electric Ballroom (Londres, Inglaterra); en directo vía DEMAND PROGRESS PLUS, Hooked On Wrestling TV y TrillerTV]

Lo que de primeras parecería una defensa transicional para DeReiss, presenta un interesante planteamiento que arroja intriga sobre la continuidad de su reinado, que ya supera los siete meses. Lykos, rudo él, suele valerse de su codera reforzada (con objetos metálicos) para ganar, al tiempo que se gana la desconfianza de Kid Lykos II. Con tal artimaña pudo poner de espaldas planas a DeReiss el pasado mes en Chapter 190 y para más inri, posicionarse como aspirante al título mundial de PROGRESS. Sin embargo, en su compromiso del domingo, y por orden expresa de la compañía, deberá luchar sin su preciada codera. Apelando a la lógica paradójica que frecuentemente mueve la narrativa luchística, Lykos, en teoría con menos opciones ahora de salir campeón, tiene en realidad más papeletas que antes para coronarse.

Mercedes Moné (c) vs. Diana Strong por el Campeonato Femenil PTW; PTW More Mone, More Problems

[29 de marzo; 10:00 am ET; PTW Performance Center (Kozłów, Polonia); a posteriori de la celebración del show en el canal de YouTube de PTW]

La deconstrucción de «Último Moné» no baja el ritmo. Primero fue Swan en Italia, luego Mila Smidt en Francia, seguida de Alexxis Falcon en Inglaterra, y ahora le toca el turno a Diana Strong en Polonia. Ya puso Moné en el mapa el nombre de esta gladiadora el pasado julio, cuando al vencerla se coronó primera monarca de Bestya y de PTW. Pero con el esperado retorno que nos ocupa, la «All Elite» completará su propósito en un evento de nuevo diseñado ad hoc donde cabe esperar ambas gocen de mayor cantidad de minutos; pues aquel precedente, considerando su condición de «main event», supo a poco. La deconstrucción de Último Moné no baja el ritmo, y su visita a Polonia sería su última implicación europea en bastante tiempo, ya sin más campeonatos que defender allí.