Para hablar de esta aparente jauja luchística en los años pospandémicos, para entender esta recobrada fiebre por el bello arte del pancracio, resulta esencial poner el foco sobre Europa, territorio donde más se ha hecho palpable, con un circuito ya establecido donde como nunca antes, desde Polonia a España, podemos llevarnos shows a la boca de forma regular. He ahí el sentido de la presumible sección que nos ocupa, donde un servidor hará previa de cinco combates seleccionados entre todo lo que esté en la agenda de la lucha libre europea cada semana.

Y la presente viene fuerte, con la celebración, entre otros, de cuatro eventos: RevPro High Stakes 2026 (21 de marzo), ATTACK! Pro Wrestling 15 Year Anniversary (21 de marzo), APC Breakpoint (22 de marzo) y RevPro Live In Coventry 11 (22 de marzo).

Jay Joshua (c) vs. 1 Called Manders por el Campeonato Británico Indiscutible de Peso Completo RevPro; RevPro High Stakes 2026

[21 de marzo; 11:00 am ET; The Hangar (Wolverhampton, Inglaterra); en directo vía RevPro OnDemand]

Afronta RevPro su primer gran fin de semana del año, con la celebración el sábado de High Stakes 2026 y el domingo de Live In Coventry 11, ambas citas marcadas por las implicaciones de talentos adscritos a AEW: Mercedes Moné, The Demand y Alex Windsor; además del regreso de Leon Slater, actual Campeón de la División X de TNA. Complicado quedarse con un sólo punto de High Stakes 2026, pero de hacerlo, su principal lucha titular debería figurar aquí. Establecida desde el pasado diciembre, durante el epílogo de Uprising 2025, supone el primer mano a mano entre Joshua y Manders, si bien el estadounidense viene de vencer en los dos recientes combates de duplas que mantuvieron junto a Connor Mills y Thomas Shire, respectivamente. Quinta defensa del campeón, con potencial para ser la mejor de su reinado.

Kanji (c) vs. Dani Luna por el Campeonato ATTACK! Pro; ATTACK! Pro Wrestling 15 Year Anniversary

[21 de marzo; 3:00 pm ET; The Great Hall, Cardiff Students Union (Cardiff, Gales); en directo vía canal de YouTube de ATTACK! Pro Wrestling bajo suscripción de pago y a posteriori de la celebración del show en DEFEND on Demand y en el Patreon de la empresa]

Tendrá más presencia TNA este fin de semana en suelo británico. ATTACK! se viste de gala para su quince aniversario y programa un presumible estelar donde de nuevo se evidencia el enorme estado de forma del panorama femenil en UK. Luna vuelve a una de sus casas y busca conquistar por fin un oro que se le lleva resistiendo años, por el que sólo ha logrado contender, con esta, tres veces. A la tercera va la vencida, dicen. Pero Luna nunca se ha medido a Kanji, campeona que ya ha tumbado a contendientes de peso como Jay Joshua o Rayne Leverkusen (ahora Rayne Leat en WWE), sobre la que un servidor siente especial devoción, y a la que TNA debería atar en corto (cuando, por lo que parece, ninguna de las dos gigantes ha movido ficha) en pos de construir una división de Knockouts con identidad propia.

Mecca vs. Ricky Sosa; APC Break Point

[22 de marzo; 12:00 pm ET; Studio Jenny (Nanterre, Francia); en directo vía canal de YouTube de APC]

Y hablando de TNA, Ricky Sosa vive un mes que podría suponerle, tomando prestado el título de este show, un punto de inflexión en su carrera. Pero Break Point no hace referencia a la posible marcha de Sosa de la escena franco-belga, sino al quiebre de su amistad con Mecca, su mayor hermano luchístico, a raíz del combate que ambos protagonizaron con Andrade durante el estelar del memorable show de aniversario de APC el pasado enero. Sosa poco tardó en demostrar que la familia es algo secundario cuando se trata de oportunidades así. Ergo, Mecca ha decidido apostar definitivamente por él mismo. Curioso cambio de dinámica respecto a lo que puede verse bajo los focos de KHAO, donde su conflicto ya se mueve en otros niveles de inquina, con Mecca como villano corporativo.

Alex Windsor (c) vs. Safire Reed por el Campeonato Británico Femenil Indiscutible RevPro; RevPro Live In Coventry 11

[22 de marzo; 12:00 am ET; HMV Empire (Coventry, Inglaterra); en directo vía RevPro OnDemand]

Como comenté, AEW y RevPro afianzan su cercanía a 7000 kilómetros con High Stakes 2026 e igualmente con Live In Coventry 11, show a priori menor, pero que no debería pasarse por alto. Windsor, sin lucha anunciada para High Stakes 2026, se estrena como monarca de RevPro 24 horas después, en una defensa que se hacía esperar desde que la inglesa derrocara a Mercedes Moné las pasadas navidades. Y lo hace ante Reed, quien ya sabe lo que supone buscar su presea en varias ocasiones, todas carentes de éxito (la última, precisamente yendo contra Moné), y que viene de ser la «show stealer» del histórico Wrestle Queendom VIII. Reed, no obstante, se muestra distinta en RevPro por su afiliación a Cut Throat Collective, si bien cabe esperar que veamos un duelo carente de ardides entre dos talentosas gladiadoras.

Young Guns (c) vs. Cowboy Way por el Campeonato Británico Indiscutible de Parejas RevPro; RevPro Live In Coventry 11

[22 de marzo; 12:00 am ET; HMV Empire (Coventry, Inglaterra); en directo vía RevPro OnDemand]

Dije ya que no había que pasar por alto Live In Coventry 11, ¿verdad? Sobra decir que se trata de un imperdible del fin de semana, porque además está en juego el oro de duplas de RevPro, que Luke Jacobs e Ethan Allen ostentan ya desde hace un año. Y todo, con un intríngulis extra: comprobar si estos llegarán al próximo show de aniversario de RevPro (29 de agosto) como monarcas, cuando tienen estipulado medirse allí a FTR (el mayor tag team match en la historia de la lucha independiente, según vende la empresa). Y de retener, la pregunta se repetirá cada vez que protagonicen nueva defensa, lo que no sé si acabará sumando imprevisibilidad a sus compromisos titulares o por el contrario los hará demasiado previsibles. Tal vez 1 Called Manders tenga el domingo su premio de consolación.