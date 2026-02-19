Para hablar de esta aparente jauja luchística en los años pospandémicos, para entender esta recobrada fiebre por el bello arte del pancracio, resulta esencial poner el foco sobre Europa, territorio donde más se ha hecho palpable, con un circuito ya establecido donde como nunca antes, desde Polonia a España, podemos llevarnos shows a la boca de forma regular. He ahí el sentido de la presumible sección que nos ocupa, donde un servidor hará previa de cinco combates seleccionados entre todo lo que esté en la agenda de la lucha libre europea cada semana.

Y la presente viene fuerte, con la celebración, entre otros, de PROGRESS Chapter 191: For The Love Of Progress 4 (20 de febrero), wXw Dead End 2026 (21 de febrero) y RevPro Live In Southampton 40 (22 de febrero).

Spike Trivet vs. Kid Lykos; PROGRESS Chapter 191: For The Love Of Progress 4

[20 de febrero; 3 pm ET; B.E.C. Arena (Manchester, Inglaterra); DEMAND PROGRESS PLUS, Hooked On Wrestling TV y TrillerTV ]

Menos de una semana después de su anterior show, PROGRESS vuelve a la palestra con la cuarta entrega de For The Love Of Progress, enmarcado en la convención luchística For The Love Of Wrestling, la mayor celebrada sobre territorio europeo cada año, por donde desfilarán nombres de todas las épocas y rincones de la industria. Pero para su Chapter 191, PROGRESS tendrá a los de siempre, sus caras habituales. Y afortunadamente, Spike Trivet es otra vez una de ellas. Tras su gran duelo contra Bullit en Chapter 190 (y a la espera de un segundo enfrentamiento entre ellos), Trivet busca cerrar ahora heridas con Kid Lykos, quien puso fin a su longevo reinado dos años atrás, intrincada rivalidad mediante. Habrá de todo menos amor, considerando además la nueva faceta ruda de Lykos, en un interesante intercambio de roles.

SAnitY vs. Young Guns, oportunidad por el Campeonato Mundial de Parejas PROGRESS; PROGRESS Chapter 191: For The Love Of Progress 4

[20 de febrero; 3 pm ET; B.E.C. Arena (Manchester, Inglaterra); DEMAND PROGRESS PLUS, Hooked On Wrestling TV y TrillerTV ]

Se ha apuntado un buen tanto PROGRESS con este combate, pues llega cuando recientemente conocimos que Young Guns se medirán a FTR en el próximo show de aniversario de RevPro. Así, es muy posible que quienes no estuvieran al tanto de las andanzas de Luke Jacobs e Ethan Allen tengan su primera toma de contacto con ellos aquí, dada también la adhesión de esta velada a For The Love Of Wrestling, evento que como dije suele acaparar miradas internacionales. Per se atractivo dada la calidad que se le presume, el emparejamiento Guns-SAnitY cuenta con el aliciente extra de concretar quiénes serán los siguientes retadores a las correas parejiles de la promotora, que actualmente ostentan Diamond Eyes, monarcas exentos de defensa en For The Love Of Progress.

Jane Nero vs. Dani Luna; wXw Dead End 2026

[21 de febrero; 1 pm ET; Markthalle (Hamburgo, Alemania); wXwNOW]

A menos de 20 días para el 16 Carat Gold, wXw presenta el sábado Dead End como suerte de previa, con varios combates protagonizados por los integrantes de la tradicional justa. Sin embargo, diría que la parte más atractiva del show que nos ocupa pasa precisamente por la ajena a tal narrativa. Y es que ya goza de narrativa el pique que mantienen Jane Nero y Dani Luna, desde que la inglesa derrotara a la germana en su segundo combate con wXw, el pasado noviembre. Ya este último enero volvieron a encontrarse, durante Back To The Roots, y allí Nero rehusó pasar otra vez por lo mismo, atacando con una silla a la luchadora de TNA y ganándose la descalificación. Con sólo tres años de bagaje, Nero tiene ante sí la oportunidad de presentar candidatura, como expone en reciente promo, a mejor gladiadora europea.

Ricky Sosa (c) vs. Brandon Bandz por el Campeonato Europeo wXw; wXw Dead End 2026

[21 de febrero; 1 pm ET; Markthalle (Hamburgo, Alemania); wXwNOW]

«Bang, Bang». Ricky Sosa es el gladiador más en boga de la lucha europea durante las últimas semanas. Y no, no únicamente por su tema de entrada, al estilo Joe Hendry. Sosa está muy por encima de quedarse sólo en una música pegadiza, y haciendo honor a su latiguillo, se ha destapado como una máquina de conjuntar «bangers» vaya donde vaya; echen un vistazo, por ejemplo, a su duelo con Kuro en el reciente APC Battlestar. Esto y el hecho que Dead End constituye una cita transicional para wXw permitirá verlo en una defensa de puro disfrute contra el semidesconocido Brandon Bandz (la casa germana escribe mal su apellido luchístico en la imagen promocional adjunta), novel compatriota salido de la cantera de Pro Wrestling Holland que apunta maneras. Con 21 años, Sosa ya se dedica a elevar promesas.

Connor Mills y Jay Joshua vs. Cowboy Way; RevPro Live In Southampton 40

[22 de febrero; 10 am ET; The 1865 (Southampton, Inglaterra); RevPro OnDemand]

He comentado alguna vez en mis reviews de RevPro que el reinado de Jay Joshua en RevPro está teniendo un manejo que no consigue hacerlo destacar individualmente y alejarlo de la imagen de socio de Connor Mills. Pero con concreciones como la que tenemos aquí, cabe agradecer que RevPro mantenga muy viva la alianza entre Joshua y Mills. Revancha de la final de la Great British Tag League 2025 vista en 13 Year Anniversary, por entonces 1 Called Manders y Thomas Shire salieron derrotados tras un notable choque de más de 20 minutos. Considerando que ahora formará parte de un show «estándar» de RevPro, menos extenso que aquella cita del pasado agosto, veremos si los protagonistas gozan del mismo margen para construir una segunda parte que nos recuerde por qué es importante mantener vivo el «tag team wrestling».