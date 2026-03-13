Para hablar de esta aparente jauja luchística en los años pospandémicos, para entender esta recobrada fiebre por el bello arte del pancracio, resulta esencial poner el foco sobre Europa, territorio donde más se ha hecho palpable, con un circuito ya establecido donde como nunca antes, desde Polonia a España, podemos llevarnos shows a la boca de forma regular. He ahí el sentido de la presumible sección que nos ocupa, donde un servidor hará previa de cinco combates seleccionados entre todo lo que esté en la agenda de la lucha libre europea cada semana.

Y la presente viene fuerte, con la celebración, entre otros, de cuatro eventos: SAJ Grandeur Warped (14 de marzo), Freyja Root To Asgard (14 de marzo), BZW x Rixe Apogée (14 de marzo) y Tyris Wrestling: Foc I Flama (15 de marzo).

Spike Trivet vs. Mirko Mori, primera ronda del Super Strong Style 16 varonil; SAJ Grandeur Warped

[14 de marzo; 1:00 pm ET; Sporting Cesate (Cesate, Italia); bajo demanda en Hooked On Wrestling TV]

Este sábado, tres combates de primera ronda del Super Strong Style 16 varonil de PROGRESS tienen previsto disputarse de manera casi simultánea sobre tres eventos europeos distintos. Charles Crowley y Tucker se medirán en BZW x Rixe Fan Pass VII, Charlie Sterling y Cian Noonan colisionarán en OTT Paddy’s Bash, mientras Trivet y Mori lo harán en Grandeur Warped, nueva cita de SAJ Wrestling, que a raíz del debut bajo sus focos de Tetsuya Naito el pasado enero vive su mayor momento de candencia desde su puesta en marcha en 2022. Y hay potencial aquí para ver uno de los «highlights» del torneo, con dos gladiadores de características similares y con Mori como talento a reivindicar, muy infravalorado individualmente, aunque el pasado año Masato Tanaka lo escogiera para compartir ring en su debut en Italia. Por algo sería.

JGU vs. Rhio, semifinal del torneo por coronar a la primera Campeona Freyja; Freyja Root To Asgard

[14 de marzo; 1:30 pm ET; Brewklyn (Rennes, Francia); a posteriori de la celebración del show en el canal de YouTube de Freyja]

Apenas un año después de iniciar su andadura competitiva, JGU tuvo el mayor desafío de su novel carrera cuando en enero de 2025 debió vérselas con la luchadora número uno del panorama europeo, Rhio, durante el evento Forged By Fire de Freyja. Y aunque de primeras ni ella misma pudo creerlo, consiguió inmovilizar a la británica con una tremenda llave y ponerla a dormir. El pasado junio, durante el evento APC Final Storm, JGU no pudo repetir gesta bajo Triple Amenaza completada por Céline Faery, cayendo vía pin tras el Package Piledriver de Rhio, reteniendo esta el Campeonato Mundial Femenil PROGRESS. Ahora, vuelven a verse las caras en mano a mano, y la ganadora será una de las finalistas de la justa que determinará a la Campeona Freyja inaugural. Un desempate por algo más que el honor.

Mila Smidt (Campeona Rixe) vs. Mercedes Moné (Campeona EWA), Winner Take All; BZW x Rixe Apogée

[14 de marzo; 2:00 pm ET; Palais des Sports (Dreux, Francia); en directo a través de BZW+]

Moné ha puesto en el mapa internacional a varias promotoras europeas, y el pasado junio así lo hizo con la austriaca EWA, cuando apareció sorpresivamente en uno de sus shows y venció a Lexa Valo y Smidt bajo triple amenaza, coronándose. No obstante, la encajadora de la derrota fue Valo, entonces campeona, quien se rindió vía Statement Maker. Así que ante el hecho de que Smidt puede considerarse invicta contra Moné, habrá revancha por todo lo alto, porque la francesa no le anda a la zaga a la «All Elite» en cuanto a coleccionar oros: actualmente porta siete, y podría añadir uno que tiempo atrás ostentó como monarca inaugural. Mientras, Moné tiene la posibilidad de finiquitar su mala racha, tras perder su quinta presea en apenas tres meses el pasado fin de semana. Último Smidt vs. Último Moné. El duelo está servido.

Joe Lando vs. Ricky Sosa; BZW x Rixe Apogée

[14 de marzo; 2:00 pm ET; Palais des Sports (Dreux, Francia); en directo a través de BZW+]

Ha demostrado Sosa que un talento europeo puede acaparar miradas internacionales y convertirse en el nombre más en boga de su continente sin necesidad de destacar en territorio británico. Y es que Sosa sólo ha luchado dos veces allí, por lo que hasta que no tenga su hipotético debut con RevPro —principal escenario de desempeño de Lando—, la única manera de ver a estos dos batirse el cobre pasa por Apogée. BZW y Rixe, nada nuevo, han querido cuidar al detalle su menú en pos de que no suponga únicamente un show ad hoc para el debut de Moné sobre la escena francesa. En un cartel con «The CEO», Minoru Suzuki o Trent Seven, seguramente el punto que mayor perdurabilidad tenga como valor luchístico sea el duelo que nos ocupa, y sin necesidad de campeonatos en liza.

TJ Charles vs. Ricky Sosa vs. Sebastián Álvarez vs. Joey Torres vs. Caldera vs. Iker Navarro, lucha a seis bandas por una oportunidad titular; Tyris Wrestling: Foc I Flama

[15 de marzo; 12:00 pm ET; Sala Zulú Klub (Aldaia, España); a posteriori de la celebración del show en el canal de YouTube de Tyris Wrestling]

A este paso, la sección «Banger Alert» acabará llamándose «Sosa Alert». O mejor, «Bang Bang Alert». Como dije, Ricky Sosa es el agente libre europeo más en boga hoy día, y Tyris Wrestling se ha apuntado el tanto de hacerlo debutar en España como parte de su próximo show, Foc I Flama, que celebra la tradición de Las Fallas valencianas; festividad programada para iniciar este mismo fin de semana. El Tío Voro, mandamás de Tyris, pudo haberle reservado un duelo con alguna de caras habituales de la empresa, pero a cambio lo enfrenta a cinco, y al mismo tiempo; entre ellos, Joey Torres, actual Campeón Mundial de Lucha Libre Rebelión, o Caldera, el llamado gran «prospecto» de la escena española. Una potencial bendita locura, considerando que Tyris suele conjuntar bien encuentros multitudinarios y poco ortodoxos.