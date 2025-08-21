Banger Alert | 5 luchas a seguir del «Forbidden Door Weekend»

Las islas británicas se han convertido desde el fin de la pandemia en el gran mercado luchístico, y este año, sin una edición de All In que llevarse a la boca, su semana grande llega de la mano de Forbidden Door, otro evento (co)producido por AEW, previsto para el domingo 24.

No de tanta envergadura, eso sí, como All In, pero dicho PPV también propiciará un festival «indie» sobre Londres, que arranca hoy con Unauthorised Gate de la promotora Pro Wrestling Ceasefire, seguido de Someone’s Knocking At The Door de Riot Cabaret Pro Wrestling (viernes 22), las dos jornadas del 13 aniversario de RevPro (viernes 22 y sábado 23), EVE x The World (sábado 23) y por último, PROGRESS Chapter 183: 100 Volts (lunes 25).

Aunque ninguna de las mencionadas citas (tampoco Forbidden Door) ha cerrado todavía su cartel, se espera, entre puntos ya oficiales y presumibles anuncios, más de una treintena de combates a lo largo del fin de semana. Y en SUPERLUCHAS, al igual que los buenos melómanos escuchan elepés completos y no sólo canciones, siempre recomendamos ver shows en su totalidad para así entender mejor el producto de una empresa.

Sin embargo, si carecen de tiempo y/o paciencia, les dejamos una breve guía con los cinco encuentros que no deberían soslayar de este «Forbidden Door Weekend».

Una pena que Pro Wrestling CEASEFIRE, puesta en marcha (entre otros por el luchador Chuck Mambo) con el objetivo de recaudar fondos para los conflictos que actualmente devastan Gaza y El Líbano, carezca de plataforma de emisión. Sólo quienes acudan en persona a Unauthorised Gate podrán disfrutar de tal choque entre tres de los talentos más destacados hoy día de la lucha libre europea. Jayne, recordemos, se medirá a Mercedes Moné en la primera jornada del aniversario de RevPro, mientras Joshua hará lo propio con Tomohiro Ishii en la misma función y 24 horas después buscará la Great British Tag League.

🚨 MATCH ANNOUNCEMENT MONDAY!



Hype.

Badass.

Say Less.



🔥 KURO vs EMERSYN JAYNE vs JAY JOSHUA



🍉 PWC: Unauthorised Gate

🗓️ Thu 21 Aug

📍 Chandler Hall, LONDON

🚪 Doors: 7pm

🔔 First Bell: 7:30pm

🍉 Raising funds for UNICEF UK & Lebanese Red Cross.



🎫 This event is SOLD OUT. pic.twitter.com/O7BYeAzQmx — 🇵🇸 Pro Wrestling CEASEFIRE 🍉 (@PW_CEASEFIRE) August 11, 2025

► Tomohiro Ishii vs. Jay Joshua; Global Wars UK (primera jornada del 13 aniversario de RevPro)

Pocos nombres implicados en el «Forbidden Door Weekend» tendrán tanta motivación como Joshua. De constituir un gladiador secundario dentro de la escena británica el pasado verano, ahora se encuentra ante un fin de semana que podría cambiar por completo su carrera, tras un meteórico ascenso de la mano de RevPro. Ishii ha sido particular impulsor de jóvenes adscritos a la promotora durante los últimos años, y de conjuntar un gran encuentro con Joshua, parece probable que este acabe en la agenda de alguna gran empresa o cuanto menos, se gane un periplo en NJPW.

🚨Friday August 22nd

Crystal Palace National Sports Centre

Global Wars UK



JAY JOSHUA Vs. TOMOHIRO ISHII



Say less.



🎟️ https://t.co/PMi78nCtsS pic.twitter.com/UwzQIbXmpX — Revolution Pro (@RevProUK) August 7, 2025

► Zack Sabre Jr. vs. Zozaya; Segunda jornada del 13 aniversario de RevPro

¿Dije antes que Jay Joshua podría ganarse una aventura con NJPW? Zozaya, la otra gran «breakout star» de la temporada en RevPro, tiene pendiente tal meta, y diría que ya se demora un poco. Tal vez el presunto interés de WWE hacia el madrileño jugara su papel, pero al contrario que Aigle Blanc y Mike D Vecchio, no ha dado cuenta de que estas sean sus últimas fechas independientes. Debemos pensar, pues, como él mismo ha expuesto en alguna promo para RevPro, que hay Zozaya para largo en las ligas alternativas y que esta prueba de fuego ante el Campeón Mundial de Peso Completo IWGP supondrá la previa de algo especial.

🚨Saturday August 23rd

13 Year Anniversary Show: Night 2

Crystal Palace National Sports Centre



ZACK SABRE JR VS. ZOZAYA



🎟️https://t.co/VuXo6SzIIM pic.twitter.com/tsywGG7v9D — Revolution Pro (@RevProUK) August 5, 2025

► Lights Out Steel Cage; AEW x NJPW: Forbidden Door

Esta batalla, parece, cerrará Forbidden Door, y más allá de la calidad que sobre el papel se le presupone, me viene a la memoria el adiós de Will Ospreay a NJPW el pasado año, también dentro de una jaula de acero. Probablemente la del domingo no alcance tanto nivel de caos y violencia (ni dure 64 minutos), pero el hecho de tener a Hiroshi Tanahashi implicado es aquí clave: por última vez, «The Ace» competirá sobre suelo suelo británico antes de su retiro en Wrestle Kingdom 20. Tal acontecimiento me parece suficiente estímulo para considerarla, por derecho propio, la gran lucha estelar del fin de semana.

► Luke Jacobs (c) vs. Man Like DeReiss, TLC por el Campeonato Mundial PROGRESS; PROGRESS: Chapter 183: 100 Volts

El próximo día 25 no será un «Blue Monday» en PROGRESS. O tal vez sí. Porque muchos seguidores esperan que DeReiss se corone al fin máximo monarca de la compañía, luego de tres intentos fallidos en 2024 ante Jacobs, a modo de cierre de arco para el «Lyrical Dragon», quien obtuvo nueva oportunidad por su victoria en el Super Strong Style 16 del presente año. Y claro, había que innovar un poco, así que PROGRESS ha programado su primera lucha de mesas, escaleras y sillas; en una conexión con WWE tal vez reveladora del futuro del inglés. Un «Forbidden Door Weekend», pues, de potenciales despedidas.

FIRST. TIME. EVER.



The Electric Ballroom has never hosted a singles TLC match in any of its previous 99 shows.



That changes on Monday, August 25th.



Witness history!!!



🎟️ https://t.co/Pcy5LGEmjM pic.twitter.com/qUVwxfeORb — PROGRESS Wrestling (@ThisIs_Progress) August 4, 2025