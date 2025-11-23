Bang Bang Gang sorprende y gana $200,000 dólares en el Tailgate Brawl de AEW Full Gear

El AEW Tailgate Brawl abrió Full Gear con un choque caótico entre cuatro equipos que buscaban llevarse el premio de $200,000 dólares. The Acclaimed, The Outrunners, Bryan Keith junto a Big Bill, y la Bang Bang Gang se enfrascaron en un caos total desde el primer segundo.

El combate inició con un ritmo acelerado en el que Max Caster y Anthony Bowens, The Acclaimed, intentaron controlar el caos inicial, aunque la presencia simultánea de The Outrunners, Truth Magnum y Turbo Floyd, así como la dupla de Bryan Keith y Big Bill, complicó cualquier intento de orden.

Las acciones se movieron de lado a lado, con ataques sorpresivos desde el inicio, entre ellos el momento en que Juice Robinson aprovechó una distracción de Caster para iniciar la embestida que cambiaría el rumbo del encuentro.

Cuando parecía que Bowens tenía la ventaja, Robinson apareció sorpresivamente para atraparlo en una cobertura repentina que definió el combate en un instante.

► Momentos claves

El ataque inicial de Robinson sobre Caster condicionó todo el flujo de la lucha, pues dejó a The Acclaimed fuera de ritmo durante los minutos finales. La intervención dominante de Turbo Floyd generó un breve cambio en el impulso del combate, pero el cierre explosivo de Robinson se llevó a Bowens al conteo para la victoria de Bang Bang Gang.

► ¿Qué pasará ahora?

Con $200,000 dólares en su poder, la Bang Bang Gang —Robinson y Austin Gunn— toma un impulso importantísimo rumbo a sus planes dentro de AEW. Mientras que nuevamente, The Acclaimed pese a dar un buen combate y que pareciera el regreso del equipo, no pudo llevarse el combate y las cosas podrían ponerse mal para este grupo.