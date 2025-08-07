Bandido y Brody King vs FTR para definir retadores de parejas en Forbbiden Door

La lucha estelar del Torneo Eliminator de Parejas en AEW ya está definida. Brodido, la dupla formada por Brody King y Bandido, se impuso en una emocionante semifinal a The Young Bucks (Matt y Nick Jackson) y ahora se preparan para enfrentar a FTR en la gran final, cuyo ganador se convertirá en el próximo retador por los Campeonatos de Parejas en Forbidden Door.

Desde los primeros minutos, el combate fue intenso. Bandido sorprendió con su agilidad mientras Brody King impuso su fuerza, especialmente cuando se lanzó con un poderoso Crossbody sobre ambos Bucks en ringside. Aunque los Jackson respondieron con su característico trabajo en equipo y una serie de Superkicks, la resistencia y coordinación de Brodido marcaron la diferencia.

A pesar de recibir un castigo constante, Bandido evitó el remate de los Bucks tras hacerlos chocar entre ellos. Brody King reapareció con fuerza, aplicando un Superplex y ayudando a su compañero a mantenerse en pie en los momentos más críticos. Los Jackson mostraron destellos de su experiencia, incluso aplicando su temido TK Driver, pero Brody rompió la cuenta justo a tiempo.

El momento clave llegó cuando Bandido lanzó a Nick Jackson sobre su propio hermano desde la barricada. Ya en el ring, una combinación de X-Knee, 21 Plex y una catapulta final sellaron la victoria para Brodido.

Con este triunfo, Brody King y Bandido no solo dan un paso importante en sus carreras como equipo, sino que se perfilan como una amenaza real para FTR en la gran final. La mesa está puesta para un choque de alto nivel en AEW Forbidden Door, donde se definirá a los próximos contendientes por los títulos en pareja.