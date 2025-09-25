Bandido y Brody King retuvieron ante Toa Liona y Bishop Kaun

Brodido (Brody King y Bandido) defendió con éxito los Campeonatos Mundiales por Parejas de AEW frente a Gates of Agony (Toa Liona y Bishop Kaun). La lucha comenzó con un dominio temprano de GOA, quienes castigaron duramente a Bandido con relevos cortos y potentes suplex, impidiendo que el mexicano pudiera reaccionar.

El punto de quiebre llegó cuando Brody King entró a limpiar la casa, resistiendo los embates combinados de sus rivales y llevando la acción hasta ringside, donde incluso lanzó a Liona contra una mesa. A pesar de los intentos de Ricochet por intervenir, la árbitro lo expulsó, dejando el camino libre para que el combate se resolviera sin distracciones externas.

El clímax se vivió cuando Brody y Bandido revirtieron un superplex con un doble powerbomb, abriendo la puerta para que el enmascarado ejecutara su 21 Plex sobre Bishop Kaun y asegurara la cuenta de tres. Con ello, Brodido sumó otra defensa titular, consolidándose como una de las duplas más sólidas de AEW.

► ¿Ahora qué pasará con los contendientes?

Brodido sigue acumulando defensas, mientras que Gates of Agony, pese a haber derrotado al temible Hurt Syndicate en All Out, sufrieron una dolorosa derrota. Todo apunta a que buscarán revancha en un futuro cercano.