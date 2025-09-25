Bandido y Brody King retuvieron ante Toa Liona y Bishop Kaun

Brodido (Brody King y Bandido) defendió con éxito los Campeonatos Mundiales por Parejas de AEW frente a Gates of Agony (Toa Liona y Bishop Kaun). La lucha comenzó con un dominio temprano de GOA, quienes castigaron duramente a Bandido con relevos cortos y potentes suplex, impidiendo que el mexicano pudiera reaccionar.
El punto de quiebre llegó cuando Brody King entró a limpiar la casa, resistiendo los embates combinados de sus rivales y llevando la acción hasta ringside, donde incluso lanzó a Liona contra una mesa. A pesar de los intentos de Ricochet por intervenir, la árbitro lo expulsó, dejando el camino libre para que el combate se resolviera sin distracciones externas.
- AEW DYNAMITE 24 de septiembre 2025 | Resultados
- La última locura de Darby Allin con Travis Pastrana
- Ecos de AEW All Out 2025 | Ha nacido una estrella
El clímax se vivió cuando Brody y Bandido revirtieron un superplex con un doble powerbomb, abriendo la puerta para que el enmascarado ejecutara su 21 Plex sobre Bishop Kaun y asegurara la cuenta de tres. Con ello, Brodido sumó otra defensa titular, consolidándose como una de las duplas más sólidas de AEW.
► ¿Ahora qué pasará con los contendientes?
Brodido sigue acumulando defensas, mientras que Gates of Agony, pese a haber derrotado al temible Hurt Syndicate en All Out, sufrieron una dolorosa derrota. Todo apunta a que buscarán revancha en un futuro cercano.