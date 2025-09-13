Bandido y Brody King retienen el Campeonato de Parejas AEW ante Zandokan Jr. y El Difunto

La Arena México vibró con intensidad durante el Viernes Espectacular del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), en una velada que marcó el camino rumbo al 92 Aniversario. En el evento estelar, Bandido y Brody King, mejor conocidos como “Brodido”, defendieron con autoridad el Campeonato Mundial de Parejas de All Elite Wrestling (AEW) frente a Zandokan Jr. y El Difunto, quienes conforman el Galeón Fantasma.

En un combate a una caída, la batalla fue marcada por la lesión momentánea de Zandokan Jr., lo que dejó en desventaja a su equipo. El Difunto resistió con valentía, pero el poderío de los representantes de AEW fue determinante: un suplex múltiple selló la segunda defensa titular de los campeones, arrancando una ovación ensordecedora de la afición mexicana.

La función también dejó momentos memorables en la Copa Independencia, donde Titán y Templario vencieron a Atlantis y Blue Panther para avanzar a la gran final, y en la lucha femenil, Zeuxis brilló con un Spanish Fly sobre La Catalina.

► ¿Qué sigue para Brodido y el Galeón Fantasma?

Ahora, tras esta defensa exitosa, Brody King y Bandido buscarán nuevos rivales dentro de AEW, mientras que el Galeón Fantasma enfocará sus esfuerzos en los próximos desafíos, especialmente en la Copa Independencia durante el 92 Aniversario del CMLL.