Bandido sobrevive al Survival of the Fittest y retiene el Campeonato Mundial de ROH

El Survival of the Fittest por el Campeonato Mundial de ROH reunió a seis complicados rivales, entre ellos el campeón Bandido, Blake Christian, Komander, The Beast Mortos, Sammy Guevara y el siempre peligroso Hechicero.

Desde los primeros segundos la acción se desbordó hacia ringside, donde Guevara y Mortos se lanzaron sobre Komander, mientras Hechicero hacía lo propio con Bandido. Blake Christian, paciente al inicio, eligió atacar al momento oportuno, entrando con un Spanish Fly sobre Sammy para casi eliminarlo.

A partir de ahí, el caos se intensificó: Komander se lanzó en un espectacular vuelo desde los hombros de Bandido y el campeón salió con un Fosbury Flop. Todo concluyó con el Cielito Lindo de Komander que dejó fuera al primer eliminado: Sammy Guevara.

La siguiente caída llegó tras una combinación brutal sobre Mortos: Poisonrana de Komander, German Suplex de Bandido y un Destroyer de Blake, aunque fue Hechicero quien capitalizó con un Headscissors Driver. Komander cayó poco después. Con tres hombres aún en pie, los intercambios se volvieron más agresivos. Bandido voló hacia Hechicero afuera y regresó con fuerza para rematar a Blake.

BANDIDO & KOMANDER, OH MY GOD. Among the craziest things I’ve seen in wrestling all year. These 2 are so amazing.

pic.twitter.com/HujnC7i5CL — Drainmaker (@DrainBamager) December 6, 2025

Momentos clave del combate

Tras su eliminación, Blake Christian atacó a traición el brazo lesionado de Bandido, complicando seriamente su continuidad. Hechicero aprovechó la vulnerabilidad y centró toda su ofensiva en el hombro dañado, incluso intentando lastimarlo contra los escalones metálicos.

Bandido, luchando prácticamente con un solo brazo, encontró espacio para una Shooting Star Press, una Poisonrana y finalmente un Inside Cradle que selló el triunfo. La secuencia final, marcada por resiliencia y oportunismo, sostuvo su reinado ante adversidad extrema.

¿Qué pasará ahora?

Bandido mantiene el Campeonato Mundial de ROH, aunque sale de la contienda con el brazo seriamente castigado, un factor que podría comprometer sus próximas defensas.

Hechicero, que estuvo a segundos de destronarlo, queda bien posicionado para reclamar otra oportunidad, mientras que el ataque de Blake Christian podría derivar en una rivalidad directa.