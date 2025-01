Bandido revela el significado detrás de su 21 Plex

21 Plex es uno de los movimientos más reconocibles del talentoso luchador mexicano Bandido. Es el finisher, o uno de ellos, con el que el enmascarado consiguió ganar el Campeonato Mundial de ROH o el Campeonato Mundial de PWG.

► 21 Plex

Ahora, ¿qué significado tiene su nombre? Esa fua una de las muchas cuestiones de las que «The Most Wanted» estuvo hablando recientemente en el programa de AEW de entrevistas Hey! (EW) with RJ City:

«El número 21 es el que mi padre usaba cuando jugaba fútbol cuando yo era niño. Dije: ‘Si llego a ser futbolista profesional, quiero usar ese número en mi camiseta'».

Seguro que esta maniobra le da muchas alegrías a Bandido cuando regrese de la lesión que actualmente lo tiene lejos de los cuadriláteros.

► All In (2018)

Cambiando de tema, en la entrevista habla también acerca de cómo vivió participar en All In, el evento original realizado en 2018 por Cody Rhodes y The Young Bucks que sirvió como la chispa que prendió el fuego de la casa Élite:

«Sí, ese fue otro show independiente para mí. Fue algo bueno para mí. Quería vender mi mercancía porque necesitaba dinero en ese momento. Mi muy buen amigo, Rob Viper, me ayudó mucho en mi carrera. Le envié un mensaje muy… Él me dijo: ‘Vas a hacer esto, este booking, lo tengo para ti.’ Y yo dije: ‘Está bien, puedo hacerlo.’ Él me dijo: ‘Pero es un combate muy especial.’ Respondí: ‘Está bien, quiero hacerlo.'»

En el show, Bandido hizo equipo con Rey Mysterio y Rey Fénix contra los mismos Bucks y Kota Ibushi en la lucha estelar; The Golden Elite terminaron saliendo victoriosos.

¿Qué te gustaría que fuera lo siguiente de Bandido cuando regrese a los cuadriláteros?

Bandido, Rey Fenix & Rey Mysterio vs. Kota Ibushi, & The Young Bucks ALL IN «The Biggest Independent Show Ever» CORNERSTORE (Joey Purp Ft. Saba & the MIND) pic.twitter.com/dP2KdnS2QX — justynvertical 🔫 (@justynvert) January 19, 2025