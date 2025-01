Bandido recuerda su debut en… ¡una prisión real!

Cuando se habla de los primeros tiempos de un luchador en el pro wrestling que lleva cierto tiempo de carrera siempre se debe tener en cuenta que es posible que los registros de los que disponemos no sean del todo exactos dado que probablemente cuando empezó a luchar, incluso de manera profesional, estos no existieran. Ese es el caso de Bandido. Según Cagematch, el primer combate del guerrero de México fue en su tierra natal bajo el nombre de Magnífico II junto a Magnífico I y Espartaco contra Guerrero Negro Jr., Kikapoo Jr. y Tempestad en un evento en la Arena Pavillon del Norte en Saltillo, Coahuila, México.

► Debutando en una prisión

Pero en realidad no fue así. Para entonces, «El Más Buscado» ya tenía experiencia en las doce cuerdas. De hecho, de eso hablamos ahora para conocer una curiosa historia con él de protagonista. Y es que durante su reciente aparición en Hey! (EW) con RJ City revela que la primera de todas las luchas que tuvo fue en una prisión real.

«Eso estuvo muy bien, ¿sabes? Los prisioneros fueron muy amables con nosotros. Bueno, ya sabes, eso fue un problema porque en las cárceles mexicanas necesitan poner un… no sé cómo se dice… ¿(sello?) Sí, sello. Pero es un sello invisible. Así que nos pusimos un poco de agua en el cabello y algo de aceite, y lo borramos.»

Bandido no aclara qué prisión, dónde ni cuándo pero sin duda tuvo que ser una vivencia tremenda.

► La salud de Bandido

En las últimas semanas no ha habido novedades pero finalizando el 2024 el mexicano hablaba así de su salud:

«Vaya fin de semana! No me queda más que agradecer a Dios por permitirme despertar un día más después de todo lo sucedido! El golpe fue en una zona delicada de mi cabeza, ahora solo queda esperar a que no haya ninguna inflamación cerebral. Gracias a toda mi gente que me a estado mandado mensaje preguntando por mi estado actual!! Ha sido difícil lidiar estos días conmigo mismo, demasiada frustración invade mi cabeza. Se viene la batalla más dura de mi vida, conmigo mismo!! Lo único que les puedo decir es que intentaré regresar mil y un veces al cuadrilátero!! así lo logre en algún momento o me quede en el intento…! ‘Ni tú, ni yo, ni nadie golpeará tan duro como la vida pero no importa que tan duro lo hagas! Importa lo duro que resistas y sigas avanzando, así es como se gana’ ROCKY BALBOA».