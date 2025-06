Bandido quiere a Máscara Dorada en AEW y hablará con Tony Khan

Ayer, probablemente los dos mejores luchadores mexicanos de la actualidad, Bandido y Máscara Dorada, protagonizaron el estelar del evento CMLL vs. AEW/ROH, celebrado desde la Arena México; primero que las casas propiedad de Tony Khan tienen programados sobre suelo azteca esta semana.

«El Más Buscado» acabó por retener el Campeonato Mundial ROH vía cuenta de tres, luego de su característico Plex 21, en un brillante 1 vs. 1 que también está generando comentarios durante las últimas horas por su segmento poscombate. Bandido, micro en mano, dijo que intentaría hacer todo lo posible para que Máscara Dorada se uniera a AEW, incluido hablar directamente con Tony Khan.

Bandido after their incredible match tells Mascara Dorada that he wants him in AEW.



AND HE WILL TALK TO TONY KHAN ABOUT A POSSIBLE DUAL CONTRACT. 😭

pic.twitter.com/ZWWuOMWgdN