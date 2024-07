Bandido podría tener el alta competitiva en breve

Con las grandes contrataciones hechas por AEW el presente año y su tradicional desdén hacia sus luchadores mexicanos —quienes no pasan de servir de mero relleno, espero que nadie se haya olvidado de Bandido, probablemente el mejor talento azteca de la casa Élite.

Porque su ausencia ya se prolonga demasiado. Desde junio, Bandido no disputa un combate, cuando salió derrotado ante Konosuke Takeshita en el episodio de Rampage del 16 de junio del 2023. Y desgraciadamente, tuvimos que descartar varias fechas previstas para su regreso, pues el pasado verano se dijo que estaría listo para competir de nuevo antes de la conclusión del periodo estival.

Desgraciadamente, Bandido debió someterse a una segunda operación de su muñeca en diciembre, y durante este 2024 no hemos conocido novedades sobre la salud de «el Más Buscado».

► Un verano con Bandido

Han tenido que pasar más de seis meses del 2024 para obtener una actualización. Y al menos, la espera parece merecer la pena, pues Dave Meltzer escribe lo siguiente en el Wrestling Observer Newsletter de esta semana.

«Bandido pasó recientemente por un examen médico para poder obtener el alta tras su segunda cirugía de su muñeca rota. Bandido no obtuvo el alta, pero tendrá su siguiente examen a finales de julio».

Desde SUPERLUCHAS deseamos que ese siguiente test resulte positivo y el gladiador comience su cuenta atrás hacia un nuevo horizonte entre las doce cuerdas, con una reaparición, por qué no, en All In el próximo 25 de agosto, aunque sólo sea para recordar que AEW tiene en sus filas a una joya.