Bandido ofrece una actualización sobre su salud

Bandido sufrió una conmoción en su regreso en ROH Final Battle. Así daba cuenta de ello nuestro compañero Dave Meltzer:

«‘Nos han dicho que Bandido sufrió una conmoción cerebral el viernes por la noche al aterrizar sobre la parte trasera de su cabeza tras ejecutar una missile dropkick después de la victoria de Chris Jericho sobre Matt Cardona. Obviamente, estaba previsto un combate entre Jericho y Bandido por el título de ROH en algún momento. Con las conmociones cerebrales, nunca se sabe cuánto tiempo estará alguien fuera de acción’.

► Una actualización

¿Cómo está el luchador de México en estos momentos? Él mismo lo cuenta en una reciente publicación en Instagram:

«Vaya fin de semana! No me queda más que agradecer a Dios por permitirme despertar un día más después de todo lo sucedido! El golpe fue en una zona delicada de mi cabeza, ahora solo queda esperar a que no haya ninguna inflamación cerebral. Gracias a toda mi gente que me a estado mandado mensaje preguntando por mi estado actual!! Ha sido difícil lidiar estos días conmigo mismo, demasiada frustración invade mi cabeza. Se viene la batalla más dura de mi vida, conmigo mismo!! Lo único que les puedo decir es que intentaré regresar mil y un veces al cuadrilátero!! así lo logre en algún momento o me quede en el intento…!

‘Ni tú, ni yo, ni nadie golpeará tan duro como la vida pero no importa que tan duro lo hagas! Importa lo duro que resistas y sigas avanzando, así es como se gana’ ROCKY BALBOA».

Un jarro de agua fría para el enmascarado, para los fanáticos, para AEW, para ROH… Tanto tiempo esperándolo y nuevamente deberá ausentarse. Súper Luchas le enviamos nuestros mejores deseos.