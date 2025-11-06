¿Está Bandido destinado a ser la gran estrella de AEW?

Estamos llegando al ocaso de 2025, un año lleno de evolución y grandes momentos dentro del mundo de la lucha libre profesional. Entre los nombres que más han brillado en el ring, Bandido destaca como uno de los luchadores que ha consolidado su lugar en All Elite Wrestling (AEW) y Ring of Honor (ROH), demostrando que el talento mexicano sigue siendo una fuerza fundamental dentro del panorama internacional.

Los primeros pasos de Bandido en AEW no fueron sencillos. Tras su llegada, las lesiones y los contratiempos parecían frenar cualquier impulso que intentaba construir. Sin embargo, la perseverancia y disciplina del luchador oriundo de Torreón, Coahuila, terminaron por darle frutos. Durante los últimos dos años, Bandido ha encontrado regularidad y consistencia, dos factores clave que han conquistado a los fanáticos de AEW. Hoy en día, muchos lo consideran no solo una de las piezas más queridas del roster, sino también un candidato real a convertirse en campeón mundial de la empresa dirigida por Tony Khan.

Uno de los grandes desafíos de AEW desde su fundación ha sido expandirse en el mercado latinoamericano, y 2025 ha marcado un antes y un después en ese objetivo. La realización de AEW Grand Slam: México fue un rotundo éxito, tanto en asistencia como en repercusión mediática, demostrando que existe un público apasionado que responde con fuerza a los productos de la compañía.

► Bandido, embajador mexicano en la lucha libre internacional

La salida de Los Lucha Brothers el año pasado parecía dejar a AEW sin un rostro representativo para el público latino, pero Bandido ha sabido llenar ese vacío y más. Su trabajo incansable tanto en AEW como en ROH ha reforzado su imagen como embajador del talento mexicano en la lucha libre internacional. Este 2025 puede considerarse el año de su consagración definitiva, y muchos expertos lo colocan entre los principales candidatos a Luchador del Año dentro de la empresa.

El futuro pinta brillante. AEW ya ha anunciado su intención de realizar eventos en México de forma regular, y Bandido será una figura clave en esta expansión. Su conexión con la audiencia, su carisma natural y su estilo espectacular en el ring lo convierten en el puente perfecto entre AEW y el público latinoamericano.

De cara a 2026, todas las señales apuntan a que Bandido podría dar ese gran salto a la escena estelar. Su evolución técnica y su creciente popularidad lo posicionan como uno de los favoritos para alcanzar el campeonato mundial de AEW en un futuro cercano. Claro está, el contexto y el momento en que se produzca esa oportunidad serán determinantes, pero nadie puede negar que Bandido se ha ganado un lugar legítimo entre los nombres que liderarán la próxima era de AEW.

El camino ha sido largo, pero si algo ha demostrado Bandido es que el trabajo duro y la pasión siempre rinden frutos. 2026 podría ser el año en que el estandarte mexicano finalmente se coloque el oro mundial en la cintura… y confirme que los sueños, con perseverancia, se convierten en realidad.