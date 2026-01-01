Bandido doma a The Beast Mortos rumbo a su lucha por el Campeonato AEW

Bandido se está preparando para su lucha por el Campeonato AEW ante MJF, por lo que se enfrentó a The Beast Mortos.

El combate presentó un claro choque de estilos, con Bandido apostando por la agilidad y la inteligencia ante el poder bruto de Mortos. Desde el inicio, ambos se midieron con cautela, aunque Mortos tomó la iniciativa física hasta que el campeón logró liberarse y comenzar a jugar con la mente de su rival usando su característica capa.

La provocación encendió a Mortos, quien cayó una y otra vez en la trampa del mexicano. Aun así, la Bestia consiguió castigar con dureza, incluso mordiendo a Bandido y lanzándolo violentamente contra el esquinero, demostrando que podía neutralizar la velocidad del campeón. Bandido respondió con espectaculares vuelos, cerrando el primer tramo con un tope que dejó a Mortos tendido en ringside.

Mortos retomó el control con una serie de cuentas de dos que pusieron en peligro al monarca de ROH. El retador castigó con lazos y cargas de poder, llegando a levantar a Bandido sobre sus hombros, pero el campeón resistió y encontró el momento justo para reaccionar.

Momentos claves

Bandido esquivó un ataque aéreo desde la tercera cuerda y, con precisión, conectó un X Knee seguido de su letal 21 Plex, suficiente para asegurar la cuenta de tres y la victoria.

►  ¿Qué pasará ahora?

Con esta victoria, Bandido refuerza su lugar como Campeón Mundial de ROH, y se declara listo para enfrentar a MJF por el Campeonato AEW; mientras que la Bestia Mortos deja claro que su fuerza, pero sigue sin tener rumbo dentro de la empresa.

LA LUCHA SIGUE...
