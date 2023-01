Bandido anunciado para hacer su regreso a GCW

Se ha anunciado que Bandido hará su regreso a Game Changer Wrestling en marzo. El luchador esta programado para competir en “Eye For An Eye” en Nueva York.

Esta será la primera vez desde julio del año pasado que Bandido competiría por GCW. Aún no se sabe a quién se enfrentará.

Bandido se une a Homicide, Alex Shelley, Matt Cardona y KUSHIDA previamente anunciados para el regreso de GCW a Nueva York. El evento tendrá lugar el viernes 17 de marzo en el Melrose Ballroom de Queens, Nueva York. El programa se transmitirá en vivo en FITE+.

