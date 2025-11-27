«Bandana Rib Cage» nueva camiseta de Dominik Mysterio en WWE Shop

La imagen rebelde de Dominik Mysterio continúa afianzándose dentro y fuera del ring, y buena prueba de ello es su nueva camiseta “Bandana Rib Cage”, una prenda que llega a WWE Shop como extensión natural de la personalidad oscura y callejera que “Dirty Dom” ha adoptado desde su unión al Judgment Day.

La ilustración no es un adorno más: es un símbolo del nuevo Mysterio, un guiño a ese tono rudo, casi callejero, que el excampeón Intercontinental ha ido construyendo paso a paso. La mezcla entre la imagen de calavera y los motivos de bandana funciona como metáfora gráfica de su transformación: un superestrella que dejó atrás la inocencia para abrazar un personaje más agresivo y seguro de sí mismo.

► Detalle de la camiseta de Dominik Mysterio

ELa prenda es de color negro y en la parte central del pecho se encuentra el elemento que da nombre a la camiseta: Una caja torácica ilustrada, representada como si fuese una mezcla entre un dibujo anatómico y un motivo de arte urbano. Sobre los huesos del pecho se extienden patrones de bandana, con líneas curvas, detalles de calaveras, logrando una fusión estética entre lo macabro y lo callejero. En la parte trasera están las iniciales de Dominik Mysterio con el logo de WWE.

La camiseta está disponible en WWE Shop en varias tallas, para hombres, mujeres y niños, tiene un precio de US$34.99, con envío rápido para quienes desean recibirla en pocos días. Además, al ser un artículo oficial, asegura autenticidad y calidad premium, diferenciándose de los productos no oficiales o de imitaciones.

La Bandana Rib Cage es una camiseta que apuesta por la simplicidad de sus materiales, pero con un diseño protagonista, pensado para fans que buscan algo más estético que un simple logo. No es estridente, pero sí llamativa; una pieza que puede usarse tanto como atuendo casual como prenda de colección.