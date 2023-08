Finn Bálor: «Vince McMahon no soporta las canas»

Vince McMahon es un hombre muy peculiar, por decir lo menos. ¿Por dónde empezar a señalar sus particularidades? Habida cuenta de que todas ellas merecen una serie de artículos, nos enfocaremos en el tema que nos ocupa: las canas. No en las suyas sino en las de las Superestrellas WWE.

► «Vince McMahon no soporta las canas»

Mientras hablaba recientemente en WrestlingNews.co, Finn Bálor contaba que The Chairman no las soporta, apuntando que aún así no tiene intención de teñirse, donde se pueden ver unas cuantas. No es el único, también en Kevin Owens o Roman Reigns. Es casi extraño tener que hablar de ello cuanto es algo tan natural.

«No lo tiño, no lo tiño, no. Tengo algunas canas y a Vince no le gustan las canas, para ser sincero. Vince dice que me hace ver más mayor, así que quizás tenga que teñirlo en el futuro. Pero por ahora, tengo un aspecto de sal y pimienta. A mi esposa le agrada, eso es lo que importa».

Quizá tenga que teñirlo en el futuro… Con lo bueno que es ir viendo cómo evoluciona físicamente una persona, en el caso de The Prince, cómo ha ido cambiando con el paso de los años. Lo hemos visto súper claro durante la promoción de SummerSlam, recordando cuando fue el primer Campeón Universal siete años atrás.

Lo mismo ocurre con The Tribal Chief o The Prizefighter, ahí entra también su evolución como luchadores y como hombres. Son las nuevas generaciones las que no tienen canas. ¿Por qué van a tener que lucir todos como si tuvieran 25 años? Bálor tiene 42 y nada de lo que avergonzarse, está en el mejor momento de su carrera.