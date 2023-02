Bader quiere 'estropear fiesta' de Fedor

Ryan Bader es el vigente, defensor e indiscutible campeón de los pesos pesados de Bellator, pero eso no le importa a nadie.

Vale, no es que a nadie le importe. Es sólo que su próxima defensa del título es contra Fedor Emelianenko el sábado por la noche en Bellator 290, que también resulta ser la pelea de retiro de “El Último Emperador”. Siendo la leyenda de las MMA que es, Bader sabe que a los aficionados les gustaría ver a Emelianenko cabalgar hacia la puesta de sol con una victoria y el oro atado a su cintura. Bader comprende la situación.

“No, se lo merece”, dijo Bader el miércoles en la rueda de prensa previa al combate de Bellator 290. “Es una leyenda del las MMA. “Es una leyenda de este deporte. Lo respeto y es un buen ser humano. No me malinterpreten: sé que, entrando ahí, yo haría lo mismo. Si estoy viendo la última pelea de Fedor, estoy animando por él. Me gusta hacer eso. Me gusta ver a estas leyendas salir en la parte superior. …

“No te equivoques: Sé que la gente va a estar animando por él. Pero por otro lado, tengo un trabajo que hacer, y mi trabajo es salir ahí fuera, estropear esa fiesta, salir ahí fuera, y hacer lo que he venido a hacer aquí, retener ese cinturón, ganar esa pelea, y seguir adelante. Te deseo lo mejor. Habrá respeto pase lo que pase“.

Bellator 290 se celebra el sábado en el Kia Forum de Inglewood, California. El cartel principal se emitirá en la CBS tras los preliminares retransmitidos en las redes sociales de la promotora de MMA.