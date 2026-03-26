Bad News Brown será inducido al Salón de la Fama WWE 2026

La WWE ha confirmado que Bad News Brown formará parte del Salón de la Fama 2026 como inducido Legacy, un reconocimiento que honra su impacto dentro del ring y su estilo único que lo convirtió en una figura temida.

Años después de su fallecimiento en 2007, la compañía finalmente rinde homenaje a un competidor que dejó huella por su intensidad y personalidad dentro de la lucha libre profesional.

► Bad News Brown: de medallista olímpico a figura de WWE

Antes de llegar a la lucha libre, Brown ya tenía un importante historial deportivo al ganar la medalla de bronce en judo en los Juegos Olímpicos de 1976, base que trasladó al ring con un estilo físico y agresivo.

Tras destacar en Stampede Wrestling, donde enfrentó a figuras como Bret Hart, dio el salto a WWE en 1988, causando impacto inmediato gracias a su potente ofensiva.

Su enzuigiri se convirtió en una de sus armas más reconocidas, con la que noqueaba rivales y consolidaba su reputación como un luchador peligroso.

► Un luchador solitario que desafió a todos

Bad News Brown se caracterizó por su actitud independiente y conflictiva. Incluso dentro de combates en equipo, prefería abandonar a sus compañeros antes que colaborar, dejando claro que no confiaba en nadie.

No dudó en confrontar a la autoridad, llegando a acusar al entonces presidente Jack Tunney de favorecer a figuras como Hulk Hogan y “Macho Man” Randy Savage.

Su actitud lo convirtió en uno de los rudos más creíbles de su tiempo, alguien que no seguía reglas ni buscaba aprobación.

► Rivalidades memorables y legado en WWE

Entre sus enfrentamientos más recordados destaca su rivalidad con Roddy Piper, que incluyó un caótico momento en el Royal Rumble 1990 cuando ambos continuaron peleando tras ser eliminados.

También protagonizó una historia peculiar con Jake “The Snake” Roberts, quien utilizó su famosa serpiente para intimidarlo, explotando uno de los pocos temores del luchador.

Tras su derrota en SummerSlam 1990, Bad News Brown desaparecería de WWE. Además, durante un tiempo estuvo en México, donde fue conocido como Búfalo Allen en la época de El Toreo de Cuatro Caminos.

Hoy, su ingreso al Salón de la Fama WWE 2026 reconoce a un competidor que rompió moldes y cuya presencia sigue siendo recordada como la de uno de los personajes más duros y auténticos de su generación.