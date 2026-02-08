Bad Bunny regresará a WWE: Luchará en WrestleMania 42

En una gran noticia para todos los fans de la buena música y de la lucha libre, se ha podido saber que el mejor cantante de 2025, el más escuchado en Spotify a nivel mundial y quien estará esta noche haciendo el espectáculo de entretenimiento en el medio tiempo del Super Bowl 2026, Bad Bunny, volverá a WWE muy pronto.

► Bad Bunny retornará pronto a WWE y luchará en WWE WrestleMania 42

Así lo ha informado recientemente Bryan Álvarez, en la más reciente edición del Wrestling Observer Live. Según Álvarez, sus fuentes dentro de WWE le han confirmado que se espera que Bad Bunny, de Puerto Rico, regrese pronto a WWE para iniciar su Camino hacia WrestleMania.

Y es que, según se indica, «Bad Bunny está ahora mismo programado para tener una gran lucha en WrestleMania 42 en Las Vegas».

Por ahora, no se sabe qué planes tenga Triple H y WWE para Bad Bunny. Si continuará en una rivalidad con solo latinos, como con Damian Priest y Dominik Mysterio en el pasado, o si ya tendrá nuevos rivales.

De hecho, muchos fans piden a Bad Bunny vs. Logan Paul en WWE WrestleMania 42, dado los duros problemas en la vida real entre ambas celebridades y Superestrellas WWE. Hace unos días, un senador de Arizona pidió a Tony Khan fichar a Bad Bunny para que luchara en AEW. Parece ser que Triple H reaccionó ante esto y contactó a Bad Bunny para retornar a WWE, aunque había dudas de si Bad Bunny llevando ya años alejado de WWE tenía que ver con la cercanía de Triple H y WWE con Donald Trump, Presidente de los Estados Unidos y crítico acérrimo de Bad Bunny.