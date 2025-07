Bad Bunny recibe invitación para regresar a WWE

Bad Bunny no ha pisado un ring de la WWE desde su pelea callejera en San Juan, Puerto Rico, con Damian Priest en Backlash 2023 (donde salió victorioso), pero siempre quedó una puerta abierta para algún eventual regreso, siempre que las partes se pongan de acuerdo y que no haya conflictos con su agenda de conciertos.

► La puerta está abierta para Bad Bunny

En declaraciones recientes a TMZ Sports, Damian Priest dejó claro que la pelota está en la cancha de Bad Bunny, enfatizando que el artista ganador del Grammy conoce el compromiso que requiere estar en el ring y que solo regresará cuando esté completamente preparado, tanto mental como físicamente, como ya lo ha hecho en el pasado.

«Bueno, eso depende de él, ya sabes, en cuanto a cuándo esté listo física y mentalmente. Es fácil para mí decirlo la semana que viene, pero tiene que estar realmente listo, y sé cómo es él: querrá hacerlo bien y entrenar como debe ser. Así que, cuando esté de baja, ya sabes, siempre será bienvenido, ¿verdad?»

El ex Campeón Mundial de Peso Completo no dudó en mostrar respeto por la ética de trabajo de Bad Bunny, afirmando que sabe que la superestrella puertorriqueña no escatimará esfuerzos a la hora de entrenar y ofrecer un buen rendimiento ante los fanáticos, y que precisamente ese nivel de profesionalismo y compromiso es lo que le deja la puerta abierta para volver a la WWE cuando quiera.

A inicios de este año, se rumoraba que Bad Bunny podría volver para hacer equipo con Cody Rhodes, pero esa situación no se materializó. En todo caso, habrá que estar pendientes para conocer en qué gran evento podría volver, conocida la tendencia de WWE a hacer que las celebridades tengan su momento en el ring.