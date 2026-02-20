¿Bad Bunny en WrestleMania 42? Está abierta la posibilidad

WrestleMania 42 volverá a celebrarse en Las Vegas, y WWE ya trabaja intensamente en la construcción de una cartelera capaz de captar la atención global. Más allá de las superestrellas habituales, la empresa también estaría considerando la participación de celebridades para su evento insignia.

Según se reveló en la más reciente edición de WrestleVotes Radio, WWE habría estado en contacto con los representantes de Bad Bunny con bastante antelación a la Super Bowl, evaluando su interés y disponibilidad para aparecer en WrestleMania. Aunque no se ha confirmado un acuerdo definitivo, las conversaciones habrían sido positivas.

Una fuente dentro de la compañía señaló que WWE “absolutamente” le daría la bienvenida al artista, incluso si su participación se limitara a una aparición especial y no necesariamente a un combate.

► Las celebridades, cada vez más protagonistas

La presencia de figuras externas en la programación de WWE ha evolucionado notablemente en los últimos años. Atrás quedaron los tiempos en que actores o músicos aparecían sin mayor impacto luchístico. Hoy en día, nombres como Pat McAfee, Logan Paul y el propio Bad Bunny han demostrado compromiso y rendimiento dentro del ring.

De ellos, Logan Paul ha sido el más constante, incluso firmando contrato como superestrella y conquistando el Campeonato de Estados Unidos. Bad Bunny, por su parte, ha competido en tres ocasiones, destacando especialmente su San Juan Street Fight ante Damian Priest en WWE Backlash 2023, combate que recibió elogios generalizados.

► Bad Bunny, un personaje viral recientemente

Recientemente, Bad Bunny actuó en el espectáculo de medio tiempo de la Super Bowl 2026, mientras que Logan Paul ha manifestado públicamente que contemplaría un enfrentamiento contra el cantante. Actualmente, Paul forma parte de The Vision en Monday Night Raw, lo que abre la puerta a múltiples escenarios narrativos si WWE decidiera avanzar hacia un posible mano a mano entre ambos en WrestleMania 42.