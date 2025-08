Bad Bunny describe su primera experiencia en WWE

Bad Bunny no ha pisado un ring de la WWE desde su pelea callejera en San Juan, Puerto Rico, con Damian Priest en Backlash 2023 (donde salió victorioso), pero siempre quedó una puerta abierta para algún eventual regreso, siempre que las partes se pongan de acuerdo y que no haya conflictos con su agenda de conciertos.

► Bad Bunny debutó en Royal Rumble 2021

La WWE ha presentado a muchas celebridades en combates a lo largo de los años. Nombres como Mr. T, Lawrence Taylor, Travis Scott, Stephen Amell, Johnny Knoxville, entre otros, han subido al ring para un segmento e incluso una lucha. Bad Bunny ha sido de los famosos más recientes en subir en un ring, y su participación en los combates ha sido destacada, con una especial dedicación durante su proceso de preparación.

Durante una reciente entrevista exclusiva digital para Netflix, Bad Bunny habló sobre sus inicios en la WWE, incluyendo su debut en el Royal Rumble 2021, y confesó que aceptó el puesto con poca antelación y que solo comenzó a entrenar a tiempo completo después, admitiendo también haber cometido un error durante su participación en el evento.

«Fue duro. Tenía miedo. Me resbalé en la cuerda, así que no salté bien, pero pensé: «Sí, por fin lo logré. Así que estoy bien. Estoy vivo». Esa fue mi primera aparición. Así que duró quizás una semana. No estaba 100% preparado, me sentía inseguro. Entonces es cuando empiezo a practicar durante meses, pero en fin, a la gente le encanta.«

Triple H ha hablado públicamente sobre el entrenamiento y la participación de Bad Bunny en la WWE, e incluso le extendió una invitación para que vuelva algún día; no obstante, eso dependerá de que encuentre hueco en su ocupada agenda.