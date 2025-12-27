Backlash 2026 regresará a Puerto Rico

A mediados del 2023, WWE llevó a Puerto Rico Backlash 2023 así como el episodio de SmackDown previo al evento. Este fue el cartel de la velada que se llevó a cabo en la ciudad de San Juan:

► Backlash 2026 buscará emular el éxito de la edición 2023

Tras el éxito logrado en el 2023, WWE regresará a Puerto Rico en 2026 para otra edición de Backlash. Diversas fuentes informaron a John Pollock y a Brandon Thurston de POST Wrestling que WWE ha programado Backlash 2026 para el sábado 9 de mayo en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, el mismo recinto que albergó la edición de hace un par de años.

«Si bien WWE no ha anunciado oficialmente el evento, una fuente con acceso a un calendario interno de la WWE indica que Backlash ya tiene la fecha fijada para el 9 de mayo.»

De concretarse lo indicado, Backlash 2026 se llevará a cabo tres semanas después de WrestleMania 42, que tendrá lugar en el Allegiant Stadium de Las Vegas, del 18 al 19 de abril.

Los eventos de Puerto Rico de 2023 fueron un éxito rotundo para WWE, tanto a nivel financiero como de presencia de fanáticos. De hecho, el episodio de SmackDown atrajo a 14,282 fanáticos y recaudó 1.04 millones de dólares; Backlash atrajo a 15,145 fanáticos y generó 1.45 millones de dólares en taquilla; y estos eventos también se beneficiaron de un subsidio de 1.5 millones de dólares y 300 mil dólares adicionales en contribuciones en especie de la Autoridad del Distrito de Convenciones de Puerto Rico.

Por el momento, se desconocen mayores detalles en torno al mencionado evento, pero los fanáticos ya especulan sobre un posible regreso de Bad Bunny, quien luchó en Backlash 2023 y obtuvo la victoria sobre Damian Priest. El reconocido artista tiene una gira mundial de su album «Debí Tirar Más Fotos» en 2026, pero no tiene conciertos programados entre el 1 de marzo y el 26 de mayo, lo que deja una amplia ventana de oportunidad para prepararse y participar en el evento que tendría lugar en la ciudad de San Juan, Puerto Rico.