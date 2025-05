Backlash 2025 presenta ya cuatro combates en su cartel

El Campeonato de los Estados Unidos WWE se ha convertido en el oro más disputado dentro del elenco principal de la empresa. Aunque Jacob Fatu dio un golpe sobre la mesa en WrestleMania 41, derrocando a LA Knight, su primera defensa, sin ir más lejos, podría suponer su última.

Porque junto a Knight, también estarán implicados Drew McIntyre y Damian Priest, quienes trasladan su pleito personal a la órbita del título que ostenta Fatu. Mientras la pasada semana McIntyre se midió con Knight y no pudo concretarse nuevo retador por la interferencia de Priest, Solo Sikoa hizo lo propio en el duelo que mantuvieron Knight y Priest.

Originalmente, iba a ser una Triple Amenaza con Fatu, Knight y Priest, pero Sikoa recordó que, técnicamente, McIntyre venció a Priest la semana pasada. Apunte que Nick Aldis tuvo en cuenta, convirtiendo el baile a tres en un baile a cuatro. Como escenario: Backlash.

Dentro de siete días, desde el Enterprise Center de St. Louis (Missouri, EEUU), WWE presenta Backlash 2025, con un cartel que provisionalmente luce así.

Jacob Fatu will defend his #USTitle against @DMcIntyreWWE, @ArcherOfInfamy and @RealLAKnight in a Fatal 4-Way Match at #WWEBacklash!! 🏆🔥



🎟️ https://t.co/9598Hqw0D8 pic.twitter.com/CHxkrSABSl