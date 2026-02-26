Babes of Wrath retienen por descalificación ante Megan Bayne y Penelope Ford

Las campeonas Willow Nightingale y Harley Cameron, Babes of Wrath, defendieron el Campeonato de Parejas Femenil ante Megan Bayne y Penelope Ford, representantes de MegaBad.

La campana sonó con Bayne y Willow iniciando las hostilidades. Bayne encaró a la campeona y la provocó antes de intercambiar golpes. Nightingale respondió con un tackle de hombro que envió a su rival a la lona. Un relevo a ciegas permitió a Ford sorprender con un rápido paquetito que apenas alcanzó la cuenta de uno. Cameron ingresó al ring y, junto a Willow, ejecutó un sentón combinado sobre Ford.

La acción se descontroló con las cuatro mujeres en el ring. Las campeonas enviaron a sus rivales a ringside, pero Bayne reaccionó atravesando las cuerdas para derribar a ambas. Ford se lanzó desde lo alto con un moonsault hacia el exterior, desatando cánticos de asombro antes de la pausa comercial.

► Momentos Clave

Willow retomó el control con codazos sobre Bayne, un spinebuster y un German Suplex que pusieron en aprietos a la retadora. Nightingale incluso conectó una bala de cañón en ringside antes de devolverla al cuadrilátero. Cuando parecía que la cuenta llegaría a tres, Lena Kross irrumpió y golpeó a Willow con uno de los cinturones, provocando la descalificación.

► ¿Qué pasará ahora?

Aunque Bayne y Ford perdieron el combate por el campeonato, terinaron humillando a las campeonas, por lo que posiblemente haya una lucha nueva por este título.