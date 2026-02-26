Babes of Wrath retienen por descalificación ante Megan Bayne y Penelope Ford

Las campeonas Willow Nightingale y Harley Cameron, Babes of Wrath, defendieron el Campeonato de Parejas Femenil ante Megan Bayne y Penelope Ford, representantes de MegaBad.

La campana sonó con Bayne y Willow iniciando las hostilidades. Bayne encaró a la campeona y la provocó antes de intercambiar golpes. Nightingale respondió con un tackle de hombro que envió a su rival a la lona. Un relevo a ciegas permitió a Ford sorprender con un rápido paquetito que apenas alcanzó la cuenta de uno. Cameron ingresó al ring y, junto a Willow, ejecutó un sentón combinado sobre Ford.

La acción se descontroló con las cuatro mujeres en el ring. Las campeonas enviaron a sus rivales a ringside, pero Bayne reaccionó atravesando las cuerdas para derribar a ambas. Ford se lanzó desde lo alto con un moonsault hacia el exterior, desatando cánticos de asombro antes de la pausa comercial.

Momentos Clave

Willow retomó el control con codazos sobre Bayne, un spinebuster y un German Suplex que pusieron en aprietos a la retadora. Nightingale incluso conectó una bala de cañón en ringside antes de devolverla al cuadrilátero. Cuando parecía que la cuenta llegaría a tres, Lena Kross irrumpió y golpeó a Willow con uno de los cinturones, provocando la descalificación.

¿Qué pasará ahora?

Aunque Bayne y Ford perdieron el combate por el campeonato, terinaron humillando a las campeonas, por lo que posiblemente haya una lucha nueva por este título.

Egresado de la FES Aragón UNAM, en Comunicación y Periodismo. Trabajando en medios digitales y periodísticos desde 2006. Cubriendo lucha libre desde 2008 para Mediotiempo hasta 2020, actualmente en Superluchas desde 2020 y en Estadio Deportes desde 2024.

