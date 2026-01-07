AZM anunciada para Wrestle Queendom 8 con EVE en UK

La empresa londinense Pro Wrestling EVE anunció la realización de su gran evento «Wrestle Queendom 8«.

► AZM se presentará en Pro Wrestling EVE por primera ocasión

Este será el mayor espectáculo que la empresa haya organizado hasta la fecha. La función tendrá lugar en el Salón Indigo en The 02 en Londres, Reino Unido, el 8 de

Hasta el momento, la compañía ha anunciado el regreso de Harley Cameron de AEW, DASH Chisako y en la lucha libre estelar, Dakota Kai, se enfrentará a Kris Statlander por el Campeonato Internaciona EVE en lo que será, sin duda, una cartelera espectacular. Otra luchadora confirmada es Miyu Yamashita, de TJPW y es campeona EVE, quien tiene el récord de más defensas exitosas con dicho cinturón.

A este evento se suma la High-Speed ​​Bomb Girl, AZM quien hará su debut en EVE, marcando su segunda presentación en el Reino Unido y la primera desde su victoria en equipo en Royal Quest IV el 20 de octubre de 2024.

AZM es una luchadora muy versátil, que ya tuvo en su poder el Campeonato Femenino NJPW STRONG, en dos ocasiones el Campeonato High Speed y cuatro veces el Campeonato Artist of Stardom. Destaca por la rapidez y contundencia de sus movimientos y su espectacularidad.