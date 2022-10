«Ayudé a establecer NJPW Strong en EEUU»: Tom Lawlor

Uno de los luchadores que se volvieron emblemáticos desde que comenzaron las transmisiones semanales de NJPW Strong es Tom Lawlor el monarca inaugural del título individual de dicha submarca de la empresa del león.

En entrevista reciente para Fightgful, Lawlor habló de diversas cuestiones: su desarrollo en NJPW Strong, sus siguientes compromisos relevantes, su experiencia en el G1 Climax 32, el evento Historic X-Over, entre otros.

– Sobre enfrentar a Homicide en New Japan Showdown:

Esto no es Ring of Honor y ya no es el apogeo de Homicide. Derroté a Homicide en Bloodsport. Mencionaste que nos enfrentamos, pero no mencionaste quién ganó. Hay muchas similitudes y diferencias. Una de las similitudes es que voy a levantar la mano al final de la competencia, tal como lo hice en Bloodsport 3. El tipo claramente no es un técnico hábil. No podrá igualarme mano a mano, pero le daré lo que le corresponde. No soy una de esas personas que le tienen miedo.

– Sobre su trabajo en NJPW Strong y el desarrollo alcanzado:

Me enorgullezco absolutamente de lo que NJPW Strong ha logrado. Ser parte de NJPW, ya sea en Japón o aquí en los Estados Unidos es muy importante para mí. Estoy orgulloso de decir que he sido parte de NJ Strong desde el principio. Es algo con lo que me encantaría estar asociado por el resto de mi carrera, me alegra saber que mencionas eso: ‘Ayudaste a crear una marca aquí en los Estados Unidos.’ Porque hay luchadores intercambiables hasta cierto punto con NJ Strong. Estoy seguro de que hablaremos un poco más sobre eso, pero cuando estaba en el extranjero en Japón, una de las cosas que me hacía más feliz era cuando los fans se me acercaban y decían: ‘Oye, veo New Japón Strong cada semana y te apoyamos. Te hemos observando en el G1 Climax, pero te vemos en NJ Strong todas las semanas y queremos ver al resto del Team Filthy por acá’.

– Sobre la rivalidad con Fred Rosser:

Fred es el tipo de persona que cuando supe que lo enfrentaría, no tenía ni idea de qué esperar. Lo que sabía de él era como Darren Young. Lo cual está muy lejos de quién es realmente ahora y quién resultó ser. Desde entonces, lo respeté. Me encanta luchar contra él. La disputa por el título me hizo mejor, estar en el ring con Fred me hizo mejor. Fred tiene una tonelada de experiencia mundial a un nivel muy alto. No diría que me gusta Fred, pero claramente lo respeto. Respeto su mensaje. Y Fred es una parte tan importante de NJ Strong como yo.

– Sobre su participación en el G1 Climax 32.

No fue todo lo que esperaba. Quería más victorias, más enfrentamientos semi-principales, lugares para eventos principales de los cuales tuve, creo, tal vez, dos. Pero mi foto no era gigante en el cartel en ninguna de las noches, por lo que para mí todavía hay mucho más trabajo por hacer. Terminó el G1 Climax, y varios de los que participaron se han visto en los eventos de NJW. No soy uno de los que ha vuelto todavía. Entonces, hay mucho más trabajo por hacer de mi parte.

– Sobre los rivales que enfrentaste en el G1 Climax

Hubo dos escenarios completamente diferentes. Uno de los cuales con Toru Yano, pasé mucho tiempo en el distrito comercial buscando accesorios, jugando con maniquíes y ese tipo de cosas. La preparación para ese duelo fue completamente diferente a la preparación para enfrentar a Okada, que fue ver muchas cintas, ver muchas cosas, obviamente, que había hecho en el pasado. Entonces, sí, cambia la estrategia. Para mí, ambos son lucha libre profesional de primer nivel.

– Sobre los luchadores de NJPW a los que le gustaría enfrentar:

Necesito un combate individual con Zack Sabre Jr. Necesito un partido individual con Great-O-Khan. Necesito un partido individual con alguno de los muchachos de allí. Necesito un combate individual con Ren Narita, el hijo Strong Style en New Japan. Luché con él aquí un par de veces. Pero cualquiera de los muchachos que pueden ir a la lona a un alto nivel de clase mundial, que tienen habilidades, esos son los muchachos contra los que quiero enfrentarme.

– Sobre la transición de las MMA a la lucha libre profesional:

Son mundos completamente diferentes. En MMA pasas toda tu vida, tu carrera, tratando de moverte a velocidades vertiginosas. Estás tratando de mantenerte por delante de tu oponente, más rápido que lo rápido que son sus reflejos. En la lucha libre profesional, eso es prácticamente lo contrario. Claro, quieres que parezca que estás un paso por delante de tu oponente, pero en realidad tienes que estar en el mismo terreno muchas veces. Creo que muchos luchadores profesionales que vienen a la lucha libre y fallan, fallan porque no entienden qué es la lucha libre profesional. Dos personas trabajando juntas. No depende completamente de quién es siempre el más duro. A veces depende de quién atraerá más fanáticos. Así que creo que muchos luchadores que han fracasado en la lucha libre profesional no la entienden en su nivel básico fundamental. Eso es lo que termina siendo su perdición. Esa es una de las cosas más difíciles de entender para los boxeadores. El entrenamiento de MMA te prepara, muy, muy bien para la lucha libre profesional. Es todo un juego mental tratar con la gente a nivel personal. Tienes que pensar en coincidencias, tienes que pensar en ideas. La lucha es muy antagónica y, obviamente, esto es diferente. Es opuesto.

– Sobre la participación de Stardom en eventos de NJPW

Estoy emocionado. Ojalá supiera quién vendría para estar aún más emocionado. Hay tantas luchadoras increíbles que Stardom podría enviar. Sólo quiero saber quienes van a ser. ¿Vamos a tener luchadoras de poder calificadas y de primer nivel como Hayashishita? ¿O vamos a tener a alguien como Mina Shirakawa y los Cosmic Angels, que tienen un lado más juguetón? Solo estoy interesado en ver a quién vamos a ver porque hay muchos aspectos diferentes de Stardom. No es como una empresa en la que mucha gente es homogénea, tiene una gran variedad de estilos, una gran variedad de colores, disfraces, looks. Tenemos lucha libre femenina en los Estados Unidos, pero es un producto diferente en comparación con lo que ves en Japón. Tuve la suerte de ver una función de Stardom en el Korakuen Hall y quedé convencido de que son las mejores luchadoras del mundo.

– Sobre su participación en Historic X-Over:

No tengo ni idea de lo que estoy haciendo en este programa. No sé cómo terminé en la lucha que me tocó. Parece un sueño hecho realidad en muchos sentidos. Esta es una vista previa de la lucha por el título de fin de año entre Syuri y Giulia, que tiene bastante el hueso para recoger conmigo, amenazándome a diestra y siniestra. Amenazarme con darme bofetadas, pero estoy seguro de que Syuri la detendrá en seco antes de que Giulia llegue a mí.

– Sobre la mención de Giulia que lo haría llorar:

Si todo lo que ella va a hacer es poner un micrófono frente a mí en el backstage de NJPW, claro que voy a derramar algunas lágrimas. Así que no hace falta mucho para hacerme llorar, Giulia.

– Sobre sus objetivos a futuro:

Mi primer objetivo es estar en Wrestle Kingdom. No tengo idea si estoy contemplado para el cartel, pero ese es un objetivo mío. El año pasado esperaba tener la oportunidad de defender el Campeonato Strong en ese programa y tal vez eso hubiera sucedido, tal vez no. Este año no soy el campeón, así que supongo que tengo que conformarme solo con estar en el programa y espero hacerlo. El objetivo número dos para cuando vaya a Japón para Historic X-Over es comprar unos guantes de Megumi Fujii de Smack Girl que vi cuando estuve allí. No sé por qué no los compré, pero voy a conseguir esos guantes en este nuevo viaje. Después de eso, no me importaría luchar en Japón tal vez una vez antes de que todo esté dicho.